Alex Corretja: Mam nadzieję, że Iga Świątek się na mnie nie obrazi

Iga Świątek (WTA 1) przegrywała już 2:5 i 0:30 w trzecim secie meczu z Japonką Naomi Osaką (WTA 134) II rundy wielkoszlemowego Roland Garros w Paryżu. Polka była jednak w stanie w niesamowity sposób odwrócić losy spotkania i zwyciężyć 7:6, 1:6, 7:5, by awansować do III rundy.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Tak legenda tenisa zareagowała na słowa Igi Świątek. "Mam nadzieję, że się nie obrazi"

Tuż po zakończeniu niespełna trzygodzinnego tenisowego thrillera, Iga Świątek udzieliła pomeczowego wywiadu na korcie Alexowi Corretjy, dwukrotnemu finaliście Roland Garros. W tym wywiadzie zwróciła się też do publiczności:

- Chcę powiedzieć jedną rzecz. Przepraszam za to. Mam do was wielki szacunek i wiem, że gramy dla was, ale czasami jest tak duża presja, że jak ktoś krzyknie w trakcie wymiany, to trudno się skoncentrować. Zwykle o tym nie wspominam, bo chcę być zawodniczką, która skupia się na sobie, ale to jest dla nas naprawdę ważne. Całe życie walczymy o to, żeby się poprawiać. Czasami trudno to zaakceptować. Stawka jest ogromna. Pieniądze są ogromne. Utrata kilku punktów może zmienić naprawdę dużo - tłumaczyła Iga Świątek. - Proszę, jeśli możecie, to wspierajcie nas między wymianami, a nie w trakcie. Wtedy będzie wspaniale - dodała.

- Mam nadzieję, że nadal będziecie mnie lubić, bo wiem, że francuska publiczność ma zawodników, za którymi nie przepada i ich wygwizduje. Ale kocham was, uwielbiam tu grać i kontynuujmy to - podkreśliła. Wtedy też francuska publiczność nagrodziła Polkę brawami.

Później na antenie Eurosportu Alex Corretja zdradził telewidzom, co przekazał już po wywiadzie polskiej tenisistce.

- Powiedziałem jej, że mam wiele szacunku do tego, co ona powiedziała. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi, że to tutaj zdradzam - mówił z uśmiechem na ustach Alex Corretja. - Ona wspomniała, że kibice nie zachowywali wobec niej odpowiedniego szacunku, pod koniec miała nawet łzy w oczach i w sumie ja też miałem łzy w oczach.

W III rundzie Roland Garros rywalką Igi Świątek będzie albo Czeszka Marie Bouzkova (WTA 42), albo Chorwatka Jana Fett (WTA 135). Środowy mecz został przerwany przy stanie 6:2, 1:0 dla Czeszki i ma zostać dokończony w czwartek.