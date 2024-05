Mistrzowska odpowiedź Danielle Collins na to, co się o niej mówi

Danielle Collins to rewelacja tego sezonu WTA Tour. Ostatnio dotarła do półfinału "tysięcznika" w Rzymie, ale nie chciała odpoczywać przed Roland Garros i postanowiła wystąpić w turnieju WTA 500 w Strasburgu. Nie wszyscy zrozumieli jej decyzję. - Pomyślałam: "Cóż, co będę robić w Paryżu przez 10 dni?" - skomentowała Amerykanka.

