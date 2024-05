Murray włączył mecz Światek - Osaka i wypalił. O tych słowach będzie głośno

Andy Murray (75. ATP) szybko zakończył swoją przygodę z tegorocznym Roland Garros. 37-latek w meczu pierwszej rundy spotkał się z innym tenisowym weteranem - Stanislasem Wawrinką (98. ATP). Po ponad dwugodzinnym spotkaniu Murray przegrał 4:6, 4:6, 2:6 i pozostało mu oglądanie paryskich zmagań z perspektywy widza.

Andy Murray zachwycony meczem Igi Świątek z Naomi Osaką

A że Andy Murray ogląda zmagania w drugim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym, to przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Brytyjczyk uważnie śledzi mecz Igi Świątek (1. WTA) z Naomi Osaką (134. WTA). A nawet się nim zachwyca.

"Genialnie ogląda się mecz Osaka vs Świątek. WTA musi zrobić więcej, żeby wykorzystać takie pojedynki" - napisał Murray po pierwszym secie, który po 66 minutach Iga Świątek wygrała 7:6(7-1).

W drugiej jednak partii Osaka podniosła się i nie dała szans Idze Świątek, wygrywając 6:1. O wyniku rozstrzygnie więc trzecia partia.

To nie pierwszy raz, gdy Andy Murray zachwycał się Igą Świątek. - Jeśli chodzi o kobiecy tenis, to uwielbiam oglądać Igę. Uważam, że gra po prostu znakomicie. To moja ulubiona zawodniczka - mówił na początku kwietnia bieżącego roku.

Relację z meczu Igi Świątek z Naomi Osaką można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zwyciężczyni tej rywalizacji w meczu trzeciej rundy zagra z lepszą z pary Jana Fett (135. WTA) - Marie Bouzkova (42. WTA). Z powodu opadów deszczu to spotkanie zostało przerwane przy wyniku 6:2, 1:0 dla Bouzkovej. Mecz zostanie dokończony w czwartek 30 maja.