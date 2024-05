Sabalenka rzuciła wyzwanie Idze Świątek. "Jestem gotowa"

We wtorek Aryna Sabalenka na korcie centralnym imienia Phlippe Chatriera mierzyła się z Eriką Andriejewą (100. WTA) - starszą siostrą 17-letniej Mirry, która przebojem wdarła się do rozgrywek WTA Tour. 19-letnia Erika nie notuje jednak tak imponujących rezultatów i przesadnie nie przeszkodziła Białorusince w odniesieniu zwycięstwa. Problemem było utrzymanie tempa gry Sabalenki, od której na korcie zależało wszystko. A dysponowana była bardzo dobrze, dzięki czemu w 68 minut wygrała 6:1, 6:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Ale akcja! Tak Michał Probierz ogłosił powołania na Euro 2024

Sabalenka rzuca wyzwanie Świątek. "Jestem gotowa"

Po spotkaniu odbyła się tradycyjna konferencja prasowa, na której Aryna Sabalenka przeanalizowała swój występ. - Od ostatniego razu w Paryżu poprawiłam się w wielu aspektach. Myślę, że mój serwis znacznie się poprawił, podobnie jak moje skróty i uderzenia. Mentalnie jestem silniejsza niż w zeszłym roku. Przez cały mecz byłam skupiona na sobie, co pozwoliło mi grać doskonały tenis. Było bardzo wilgotno, piłka była ciężka i wszystko było wolniejsze. Warunki były trudne, ale byłam skupiona, co pozwoliło mi zachować dzisiaj konsekwencję. W takich warunkach, jeśli uderzasz mocniej, popełniasz więcej niewymuszonych błędów, a tego nie chciałam - przyznała Białorusinka.

Wiele pytań dotyczyło także rywalizacji z Igą Świątek, która jest obrończynią tytułu i główną faworytką do kolejnego triumfu. W ostatnich finałach w Madrycie i Rzymie pokonywała Sabalenkę. - Jeśli uda nam się tutaj zagrać, myślę, że będzie to 50-50. To trudne wyzwanie, ale podoba mi się to. Jestem gotowa na zwycięstwo, ale do tego jeszcze długa droga, teraz skupiam się na każdym meczu. Jeśli tam dotrzemy, dam z siebie wszystko. Wiem, że jeśli będę walczyć o każdy punkt i znajdę rozwiązania w mojej grze, będę gotowa wygrać ten turniej, ale chcę robić to krok po kroku - podsumowała to wiceliderka rankingu, która z Polką może zmierzyć się dopiero w finale. Obie potrzebują do tego zwycięstwa w sześciu meczach z rzędu.

W drugiej rundzie Aryna Sabalenka zagra z Japonką Moyuka Uchijima (83. WTA) z kwalifikacji.