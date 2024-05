Dlatego Djoković nie jest sobą na korcie. Mistrzyni wielkoszlemowa nie ma wątpliwości

Obecny sezon jest trudny dla Novaka Djokovicia. Jak na razie nie udało mu się wygrać ani jednego turnieju. Ba, nie był nawet temu bliski. Najdalej dotarł do półfinału - w Australian Open, Monako i Genewie. Widać u niego spory regres formy, co jest zaskakujące. Sam zainteresowany nie potrafi znaleźć przyczyny takiej sytuacji. Po turnieju w Rzymie wspominał o problemach ze zdrowiem.

- Zamierzam poddać się badaniom, może rezonansowi magnetycznemu czy innemu badaniu, by sprawdzić, czy wszystko jest ok - zapowiadał wówczas. Fanów zaniepokoiły też obrazki ze Szwajcarii, gdzie dość mocno trzęsła mu się ręka, kiedy pił wodę na ławce. I to właśnie w kłopotach zdrowotnych kibice upatrują powodów słabszej dyspozycji. Inne zdanie w tej sprawie wyraziła jedna z ekspertek, a zarazem była tenisistka.

Mistrzyni wielkoszlemowa odkryła przyczynę słabszej formy Djokovicia. Śmiała teoria

Mowa o Marion Bartoli. Mistrzyni Wimbledonu z 2013 roku udzieliła wywiadu dla tennisuptodate.com, w którym próbowała przeanalizować sytuację Serba. Przyznała, że rozmawiała z jednym z członków sztabu szkoleniowego Djokovicia i odkryła, w czym tkwi problem. Jej zdaniem duży wpływ na słabszą formę ma... życie prywatne tenisisty, a raczej emocje, które mu towarzyszą. 37-latek ma rodzinę i jej chciałby poświęcać sporo czasu, ale praca, którą wykonuje, temu nie sprzyja.

- Prawdę mówiąc, największym problem, z jakim obecnie sztab Djokovicia musi się mierzyć, jest to, że bywają dni, kiedy Serb wstaje rano i jego motywacja jest na wysokim poziomie, niewzruszona. Są jednak też takie dni, które ten najchętniej spędziłby z żoną, dziećmi, odwiózłby je do szkoły, prowadził normalne życie, poszedł na plażę i cieszył się tym, co ma, co osiągnął - wyjawiła.

- Oscyluje więc między tymi dwoma światami, tymi dwiema emocjami. Dlatego też czasami jest całkowicie nieobecny na korcie - podkreślała Bartoli. Tak więc zdaniem byłej tenisistki problem wcale nie leży w obszarze fizycznym, a bardziej psychicznym. Wielu ekspertów twierdziło też, że być może Serbowi po prostu zaczyna doskwierać już wiek.

Djoković walczy o 25. tytuł wielkoszlemowy w karierze

Djoković się nie poddaje i próbuje wrócić do dawnej formy. Obecnie rywalizuje na kortach Rolanda Garrosa. W I rundzie pokonał 6:4, 7:6(3), 6:4 Pierre'a-Huguesa Herberta. I mimo że wygrał w trzech setach, to mecz nie był dla niego spacerkiem - rywal postawił spory opór. Kolejny pojedynek lider rankingu ATP rozegra już w czwartek 30 maja. Jego przeciwnikiem będzie Hiszpan Roberto Carballes Baena.