Uwaga na godzinę meczu Hurkacza na Roland Garros! Nie przegap [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz (8. ATP) po wygranym turnieju w Estorilu miał duże wahania formy. Dość szybko poległ w Monte Carlo z Casperem Ruudem (7. ATP), następnie przegrał w IV rundzie ATP w Madrycie z Taylorem Fritzem (12. ATP), a ostatnio został wyeliminowany w ćwierćfinale zawodów w Rzymie przez Tommy'ego Paula (14. ATP). Mimo że awansował w niedzielę do II rundy Roland Garros, to również nie był jego udany występ.

Roland Garros 2024. Kiedy gra Hurkacz dzisiaj?

27-latek zmierzył się z Shintaro Mochizukim, który zaprezentował się wręcz znakomicie. "Długo, naprawdę bardzo długo, nieznany Japończyk wyglądał w tym meczu jak Godzilla" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Choć ostatecznie nasz zawodnik pokonał rywala 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3, nie mógł być zadowolony z tego spotkania. Zaznaczył jednak, że jeśli poprawi kilka elementów, to jego gra będzie wyglądała nieźle.

- Wiedziałem, że wystarczy, że zacznę trochę lepiej grać i wiedziałem, że mój poziom może wzrosnąć. Oraz że gra się tutaj do trzech wygranych setów. Były takie momenty w tym meczu, gdy nie grałem na moim poziomie, ale byłem pozytywnie nastawiony, że ta gra w końcu przyjdzie - przekazał dla Sport.pl. Po czym dodał: - Wygrałem mecz, to jest najważniejsze. I jest czas, żeby się przygotować do kolejnego. Tak naprawdę czuję się dobrze na mączce - podsumował.

Nasz zawodnik awansował zatem do II rundy zmagań, w której zagra z Brandonem Nakashimą (84. ATP). 22-latek wyeliminował w pierwszym etapie Nicolasa Moreno De Alborana po wygranej 6:1, 6:7 (6), 6:3, 6:2. Polak jest dużym faworytem tej konfrontacji, ale nie można zapominać, że obaj zawodnicy zmierzyli się dotąd tylko raz - w towarzyskim turnieju w 2020 roku, gdy w skróconej formule Hurkacz poległ 3:4 (6), 1:4.

Spotkanie Hurkacz - Nakashima zostanie rozegrane w środę 29 maja. Początek zaplanowano na godz. 11 i będzie to pierwszy mecz na korcie Simonne Mathieu. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Eurosport 1 oraz Eurosport 2, a ponadto można będzie je obejrzeć również w internecie na Polsat Box Go oraz w Playerze. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.