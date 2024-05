Iga Świątek tymi słowami otwiera oczy. "Nikt nie zdaje sobie sprawy"

Poniedziałek był bardzo intensywnym dniem dla Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa. Liderka światowego rankingu dwukrotnie pojawiła się na obiekcie Phillippe'a Chatriera. Najpierw, aby zmierzyć się z Leolią Jeanjean z kwalifikacji w meczu pierwszej rundy. Polka wygrała 6:1, 6:2, a po wszelkich obowiązkach pomeczowych udała się na trybuny kortu centralnego, aby oglądać poczynania swojego idola Rafy Nadala w starciu z Alexanderem Zverevem.

Świątek pod wrażeniem swojej rywalki. Lawina komplementów

- Rafael Nadal nauczył mnie już, że walka do końca i niepoddawanie się to najlepsza droga. Zwiększa szanse na zwycięstwo. Nie ma sensu ciężko pracować i dawać z siebie wszystko, by grać dobrze i w końcu się poddać. Udało mu się odwrócić losy niektórych meczów, które wydawały się niemożliwe. To mnie zainspirowało, ale także jego sposób bycia poza kortem, bardzo skromny i skupiony na pracy. Wygląda na to, że sukces go nie zmienił, więc tak, ogólnie podoba mi się jego postawa - powiedziała Iga Świątek podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, na której została zapytana o swojego idola.

Jednakże większa część spotkania z dziennikarzami została poświęcona środowego starcia z Naomi Osaką w drugiej rundzie Roland Garros 2024. To pierwszy mecz Polki z Japonką po jej powrocie do gry po urlopie macierzyńskim. - Jestem pod wrażeniem powrotu Naomi Osaki. Myślę, że jest świetną osobą, a jej styl jest bardzo przyjemny do oglądania. Nigdy nie grałam z Naomi na kortach ziemnych, więc zobaczymy, co się wydarzy. Musimy przygotować się taktycznie, ale każdy mecz, który rozegrałyśmy na twardych kortach, był intensywny i trudny. Cieszę się, że wróciła i gra więcej turniejów niż przed przerwą. Nie będzie łatwo - przyznała Iga Świątek. Ich dotychczasowy bilans bezpośrednich starć wynosi 1:1. Ostatni raz spotkały się w kwietniu 2022 r., gdy Polka wygrywała finał w Miami 6:4, 6:0.

W kolejnej części konferencji prasowej 22-letnia polska tenisistka szerzej opowiedziała o swoim podejściu do sfery biznesowej. - Wiemy, że nie jest łatwo być w tym miejscu z całą tą presją. Myślę więc, że mój zespół był całkiem sprytny w planowaniu wszystkiego, oczywiście w tenisie, ale także w aspekcie biznesowym. Daria Abramowicz [psycholog sportowy Światek - red.] bardzo mi w tym pomogła i jest to część jej pracy, z której nikt nie zdaje sobie sprawy. Jest kimś, kto mówi mi, czy powinnam przestać robić zbyt wiele rzeczy poza kortem i skupić się na pracy. Generalnie dostrzega te znaki ostrzegawcze wcześniej niż ja - zdradziła Iga Świątek. - Chcę też zarabiać pieniądze, ale z drugiej strony być naprawdę skupiona na tenisie, ponieważ jest wiele rzeczy, które mogą się nagle wydarzyć i wszystko utrudnić. Cieszę się, że mam wokół siebie dobrych ludzi, którzy powiedzieli mi, co robić, a czego nie - podsumowała.

Mecz Iga Świątek - Naomi Osaka w drugiej rundzie Roland Garros 2024 odbędzie się w środę jako trzecie na korcie centralnym około godz. 16:30.