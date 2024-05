Fręch przekazała kapitalne wieści. Zostaje w Roland Garros

Do stanu 5:5 i 40:0 Magdalena Fręch rozgrywała bardzo dobry mecz z Darią Kasatkiną, 13. zawodniczką rankingu WTA. Dlaczego od tamtego momentu Rosjanka zaczęła dominować? Czy na przebieg meczu wpłynęła niedawna kontuzja Polki?

Sześć dni temu Fręch doznała kontuzji kolana w meczu z Marketą Vondrousovą w Strasburgu. Tamto spotkanie dograła, a później przeszła badanie usg. Ono nie wykazało żadnych uszkodzeń. Ale w przedturniejowej rozmowie ze Sport.pl już w Paryżu Fręch mówiła, że wciąż czuje ból. I że kolano oszczędza.

Na mecz z Kasatkiną Polka wyszła z wieloma taśmami na kolanie. - Kolano było mocno otejpowane, ale tylko w celach zapobiegawczych. Nie wpłynęło w żaden sposób na przebieg meczu. Nie odczuwałam dyskomfortu. Kilka dni wystarczyło, żeby ono się zregenerowało. W ogóle nie miało wpływu na mecz - podkreśliła Fręch na konferencji prasowej.

- A co miało wpływ? Moment przy wyniku 5:5, 40:0? - zapytaliśmy.

- Na pewno tak. Tak naprawdę to nie straciłam tej przewagi po błędach. Pierwsza piłka to był skrót, który dostałam po taśmie, później to były piąte-szóste piłki w wymianach - przeanalizowała 49. zawodniczka światowego rankingu. - Zabrakło mi wtedy kropki nad "i". Inna sytuacja by była, gdybym prowadziła 6:5, inne by były emocje, a tak to Dasza miała już pewność gry i można powiedzieć, że grała już na dużo większym luzie - dodała Fręch.

Fręch zagra jeszcze debla

- Cały czas grałam wszystko na dużo większym ryzyku niż Dasza, ze względu na to, że warunki nie były takie, o jakich bym marzyła. Zamknięty dach powoduje, że jest zdecydowanie wolniej. I zamiast skończyć wymiany w trzech-czterech uderzeniach, musiałam to robić na sześć-siedem, a to się wiąże z dużo większym ryzykiem i w pewnym momencie pojawiają się błędy. To zadecydowało - mówiła dalej nasza tenisistka.

Natomiast decydująca nie okazała się kontuzja Kasatkina, przez którą na kilka minut zatrzymano mecz. W akcji, w której Fręch zdobyła punkt na 1:1 w drugim secie, Rosjanka poczuła ból w kolanie po doślizgu do piłki. Kasatkina na chwilę zeszła z kortu i korzystała z pomocy fizjoterapeuty. A po powrocie wygrała już wszystkie gemy do końca meczu.

- Ona sama przyznała w trakcie przerwy, że nie potrzebuje pomocy medycznej. Nie wpłynęło to na jej dyspozycję - oceniła Fręch.

Ale skupmy się na kolanie Polki. Skoro jest z nim dobrze, to znaczy, że Magda będzie mogła normalnie powalczyć w turnieju deblistek Roland Garros. Zgłosiła się do niego w parze z Bułgarką Wiktoriją Tomową.

A po French Open ona chce grać na miarę tego, co zaprezentowała w pierwszym tegorocznym turnieju wielkoszlemowym. W styczniu w Australian Open doszła do czwartej rundy. To jej życiowy wynik.

Fręch przyjmuje tylko taką krytykę

- Będziemy krytykować? - zapytała nas Magda trochę niepewnie. Sama podkreśla, że po przegranym meczu z Kasatkiną na pewno się nie załamie. - Taktyka była prosta: rozganianie lewo, prawo i wejście do przodu. Na początku to się udawało, później piłki zaczęły kapcieć, wymiany zaczęły się przedłużać, zaczęły się pojawiać błędy, a Dasza nie popełniała żadnych. Ona nie była moją wymarzoną przeciwniczką na tej nawierzchni w pierwszej rundzie i jeszcze w takich warunkach - podsumowywała. - Na pewno jest zdecydowany postęp w porównaniu z tym, co grałam niedawno. A porównując do zeszłego roku, to jest przepaść. Będę się dalej starała cały czas utrwalać tę grę i poprawiać ją na jeszcze agresywniejszą, żeby tam, gdzie jest wolniej, jeszcze szybciej zamykać akcje - dodawała.

- Absolutnie nie traktuję tego jak porażki. Przegrałam mecz z zawodniczką rozstawioną tu z numerem 10, która była tu w półfinale [w 2022 roku] i czwartych rundach. Dodatkowo ziemia nie jest moją ulubioną nawierzchnią, preferuję dużo szybsze warunki. Absolutnie nie będę się załamywać. To kolejne doświadczenie. Co do krytyki, to najważniejsza jest konstruktywna od teamu. I tylko ją przyjmuję - zakończyła Fręch.