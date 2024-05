Świątek pokazała, co to znaczy klasa! "Pościeliła" rywalkom. To będzie hit [WIDEO]

Ostatnio Iga Świątek wprost przyznała, że mączka to jej ulubiona nawierzchnia. I trudno się jej dziwić, skoro właśnie tam odnosi największe sukcesy. Polka jest świeżo po triumfach w Madrycie i Rzymie, gdzie w obu finałach pokonywała Arynę Sabalenkę. W poniedziałek rozpoczęła natomiast ukochany Roland Garros, w którym triumfowała już trzykrotnie. Jej rywalką była kwalifikantka Leolia Jeanjean, która w starciu z pierwszą rakietą świata była kompletnie bezradna. Po godzinie i dwóch minutach Świątek wygrała 6:1, 6:2, dzięki czemu awansowała do kolejnego etapu.

Świątek pokazała klasę. Znów posprzątała kort

Tam czeka ją spotkanie z Naomi Osaką, czyli byłą liderką rankingu WTA. Jakie nastroje przed tym meczem panują w obozie Świątek? - Czuję się pewna siebie po ostatnich turniejach i po prostu wiem, na co mnie stać na mączce. Ale to nie zmienia faktu, że trzeba wyjść i to pokazać - mówiła w rozmowie z dziennikarzami, wspominając pierwsze starcie z Japonką.

Iga Świątek trenuje już na paryskich kortach przed spotkaniem z Osaką. Każdy, kto grał w tenisa wie, że mączka to nieco specyficzna nawierzchnia. Po każdym spotkaniu należy "przesiatkować" kort oraz oczyścić jego poszczególne pola z ceglanego pyłu. Biorąc pod uwagę to, że Polka jest obecnie najlepszą tenisistką świata, te czynności spokojnie mógłby wykonywać za nią ktoś inny. Ale nic bardziej mylnego!

W mediach społecznościowych oficjalnego profilu Roland Garros pojawił się filmik, na którym widać, jak 22-latka sprząta i doprowadza kort do porządku po odbytym treningu. Co ciekawe, to nie pierwsza taka sytuacja, kiedy Polka pokazuje klasę. To samo zrobiła m.in. po jednym z meczów w Stuttgarcie, gdzie w półfinale przegrała z Jeleną Rybakiną.

"Jeśli ktoś z Was czasem narzeka, że trzeba po treningu kort przesiatkować, to załączam obrazek najlepszej tenisistki świata, która tych obowiązków nie unika. Nawierzchnia przygotowana dla Marty Kostiuk i Barbory Krejčikovej" - pisał wówczas Żelisław Żyżyński z Canal+ Sport. Jak widać, liderka światowego rankingu nie unosi się dumą i pokazuje, że podstawowe, wręcz juniorskie tradycje dbania o kort nie są jej obce.

Mecz drugiej rundy Roland Garros pomiędzy Igą Świątek a Naomi Osaką odbędzie się w środę 29 maja najwcześniej o godz. 11:00.