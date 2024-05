Iga Światek wzięła udział w wyzwaniu. Tylko spójrzcie, jak jej poszło [WIDEO]

Trudno było wymarzyć sobie lepszy początek Roland Garros. Na inaugurację drugiego Wielkiego Szlema w w tym roku Iga Świątek dała popis siły. Zaledwie w nieco ponad godzinę rozprawiła się francuską kwalifikantką (148. WTA) Leolią Jeanjean. Polka była lepsza w każdym aspekcie gry. Nie dała rywalce żadnych szans, co po meczu podkreślali eksperci.

Świątek zamieniła piłki. Jak poradziła sobie z tą do tenisa stołowego?

Paryski Wielki Szlem oprócz samej rywalizacji najlepszych tenisistów świata na korcie oferuje także inne atrakcje. W mediach społecznościowych Roland Garros często można zobaczyć wiele materiałów z zawodnikami, którzy niekoniecznie pozują z rakietami w rękach. Ostatnio organizatorzy zaprosili ich do wzięcia udziału w tzw. ping-pong challenge. Na czym polega to wyzwanie?

Zadaniem uczestników jest rzucenie piłeczki do ping-ponga w taki sposób, aby odbiła się ona od trzech garnków, a na koniec wpadła do szklanki z wodą. Oprócz Ons Jabeur, Carlosa Alvaraza czy Alexandra Zvereva udział w zabawie wzięła również Iga Świątek. Na początku Polce nie udało się trafić do kubeczka, jednak druga próba okazała się już skuteczna. Jak widać, liderka rankingu WTA była bardzo zadowolona z wykonania zadania.

W challenge'u wystąpiła również jej najbliższa rywalka w drugiej rundzie Roland Garros, czyli Naomi Osaka. Przed laty Polka miała okazję zmierzyć się z Japonką, która wówczas należała do światowej czołówki. Ostatnio ten mecz przypomniał samej Idze Świątek Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

- To był zacięty mecz i czułam, że mam szansę wygrać nawet z dziewczyną, która jest na topie. Dało mi to nadzieję, że jak będę dalej pracować, to może w przyszłości będę takie mecze wygrywała. I pamiętam, że po tym turnieju zagrałam jeszcze US Open i później miałam kontuzję przez kilka miesięcy. I przez te kilka miesięcy cały czas wracałam do meczu z Osaką i dało mi to ekstra motywację do pracy, poczucie, że warto się nie poddawać, dalej pracować, nawet gdy miałam spadek motywacji ze względu na kontuzję - wspominała Polka.

Tegoroczne starcie z Osaką zaplanowano na środę 29 maja ma godz. 11:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.