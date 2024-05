69 minut i po sprawie! Aryna Sabalenka zmiażdżyła młodą gwiazdę z Rosji

Aryna Sabalenka po dwóch z rzędu przegranych finałach z Igą Świątek zapowiedziała, że będzie chciała zrewanżować się Polce w Roland Garros. Do tego dalej daleka droga, ale po spotkaniu z Eriką Andriejewą przybliżyła się do tego. Do wygrania pierwszego seta z Rosjanką potrzebowała zaledwie 27 minut. W drugim nie poszło jej tak łatwo, aczkolwiek i tak nie musiała za bardzo się wysilać i wygrała w dwóch setach.

