Fręch walczyła jak lwica. Nagle coś się zacięło. Może być rozczarowana

Nowością tegorocznej edycji Roland Garros jest rozsuwany dach nad drugim co do ważności kortem Suzanne Lenglen. Inwestycja szybko się opłaciła, albowiem we wtorek w Paryżu od rana padał deszcz, przez co mecze rozgrywane były tylko na dwóch zadaszonych obiektach. Jako trzeci na wspomnianym korcie Suzanne Lenglen zaplanowano pojedynek Magdaleny Fręch z Darią Kasatkiną, dzięki czemu Polka bez problemów mogła rozegrać swoje spotkanie pierwszej rundy Roland Garros.

Zadanie było bardzo wymagające, bo po drugiej stronie siatki stanęła rozstawiona z 10. Rosjanka, która jest półfinalistką tej imprezy z 2022 r. - Przede wszystkim chcę zagrać dobrze: na swoim poziomie, na swoich warunkach. Wiadomo, że z każdą rundą rośnie apetyt, ale na razie skupiam się tylko na pierwszej rundzie i chcę ten mecz wygrać - mówiła Magdalena Fręch przed meczem w rozmowie ze Sport.pl. Polska tenisistka podczas zeszłotygodniowego turnieju WTA 500 w Strasburgu miała problemy z lewym kolanem, ale uspokajała, że wszystko jest pod kontrolą. Na to spotkanie wyszła ze sporym opatrunkiem.

Fręch postawiła się faworyzowanej Rosjance

Obie zawodniczki preferują dość defensywny styl gry, przez co wymian składających się z kilkunastu uderzeń było sporo - raz było ich aż 27. Przewagę zaczynała uzyskiwać Kasatkina, której uderzenia były ulokowane bliżej linii końcowej, dzięki czemu spychała Polkę dość głęboko. Zaowocowało to przełamaniem w trzecim gemie. Fręch zdołała jednak szybko odrobić straty.

Rebreak dodał animuszu Łodziance, która grała coraz śmielej i potrafiła przejmować inicjatywę w wymianie, posyłając winnery także z returnu po kiepskim drugim serwisie rywalki. Gra toczyła się gem za gem na korzyść zawodniczki serwującej. Wszystko prowadziło do tie-breaka. Przy stanie 5:5 Fręch prowadziła już 40:0, ale poczuła się zbyt pewnie. Kasatkina doprowadziła do stanu równowagi, a potem nerwowej gry na przewagi. Za sprawą drugiego break pointa przełamała Polkę, która mogła pluć sobie w brodę, że po bardzo wyrównanej grze z faworyzowaną rywalką przegrała pierwszego seta 5:7 w 53 minuty.

Na początku drugiego seta doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy Daria Kasatkina, dobiegając do piłki, doznała kontuzji. Pojawił się przeprost w stawie kolanowym. Momentalnie na korcie pojawił się fizjoterapeuta. Paradoksalnie ta przerwa pomogła tenisistce z Rosji, która po breaku i utrzymaniu swojego podania wyszła na 3:1. Natomiast w grze Polki coś po tej kilkuminutowej przerwie się zacięło.

Sporą różnicę robił forehand Kasatkiny, który zwykle był rotowany mocnym topspinem, ale Rosjanka potrafiła też uderzyć płasko. Fręch miała jeszcze swoje szanse breakpointowe, aby utrzymać się w meczu, ale była w nich zbyt bierna. "Nie może Fręch tak grać w takim momencie, bo to ostatni dzwonek. Dzwon w zasadzie" - stwierdzili wówczas Lech Sidor, komentujący ten mecze w Eurosporcie. I miał rację, albowiem kilka minut później było już po meczu.

Po godzinie i 36 minutach gry Daria Kasatkina pokonała 7:5, 6:1 Magdalenę Fręch. W turnieju kobiecym pozostała nam już tylko Iga Świątek, albowiem w pierwszej rundzie z inną Rosjanką - Ludmiła Samsonową - przegrała także Magda Linette.