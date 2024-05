Kataklizm w Paryżu. Mecze Rolanda Garrosa odwołane

Od niedzieli 26 maja trwa drugi tegoroczny turniej wielkoszlemowy Roland Garros. Swoje mecze w pierwszej rundzie rozegrali już niektórzy reprezentanci Polski. Hubert Hurkacz pokonał w pięciu setach Shintaro Mochizuki, a broniąca tytułu u kobiet Iga Świątek łatwo uporała się z Leolią Jeanjean. Niestety z imprezą pożegnała się już Magda Linette. Poznanianka nie miała szans z Ludmiłą Samsonową - 1:6, 1:6.

Ogromny kataklizm w Paryżu. Mecze odwołane

We wtorek turniej zainauguruje ostatnia singlistka Magdalena Fręch. Polkę czeka trudne zadanie, gdyż zmierzy się z rozstawioną z 10. Darią Kasatkiną. Fręch będzie miała okazję zagrać na drugim co do ważności korcie Suzanne Lenglen około godz. 16:00. To istotne nie tylko z uwagi na prestiż, ale także wyposażenie obiektu w dach, albowiem od rana w Paryżu pada, przez co odbywają się pojedynki jedynie na zadaszonych dwóch kortach.

Mecze na pozostałych kortach - podobnie jak w dwóch ostatnich dniach - miały rozpocząć się od godz. 11:00, ale było to niemożliwe z uwagi na opady deszczu, które nawiedziły Paryż już od samego rana. Korty cały czas były przykryte plandekami i nie było szans na grę ani przez moment. Przed godz. 15:00 organizatorzy podjęli decyzję o zmianie wtorkowego harmonogramu gier. Aby móc rozegrać pojedynki singlowe, postanowiono odwołać zaplanowane spotkania w deblu.

W środę swoje kolejne mecze drugiej rundy powinni rozegrać Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Liderka światowego rankingu zmierzy się z byłą numerem jeden Japonką Naomi Osaką, natomiast nasz jedyny męski reprezentant w grze pojedynczej podejmie Amerykanina Brandona Nakashimę. Dokładny plan gier na środę poznamy zapewne w godzinach wczesnowieczornych, gdy rozwiąże się sytuacja z wtorkowym deszczem nad Paryżem.