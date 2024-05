Serce pęka. Odpadła i się zaczęło. Najbardziej wzruszający moment Roland Garros [WIDEO]

Alize Cornet (106. WTA) w przeszłości wygrywała między innymi juniorską edycję Rolanda Garrosa. Poza tym ma na koncie sześć innych wygranych turniejów rangi WTA. Dwa lata temu dała się szerzej poznać polskiej publiczności, gdy przerwała niebywałą serię Igi Świątek podczas Wimbledonu. Wówczas cztery miesiące Polka czekała na pogromczynię i mogła pochwalić się 37. wygranymi meczami z rzędu. Francuzka rywalizuje na kortach od 2006 roku i niedawno ogłosiła, że trwający Roland Garros będzie jej ostatnim turniejem, po którym zakończy karierę.

Alize Cornet rozbita w ostatnim meczu. Polały się łzy

W pierwszej rundzie tych zawodów zmierzyła się z Qinwen Zheng (8. WTA). Chinka była wyraźnie lepsza w tym starciu. Pierwszego seta wygrała 6:2, a w drugim spisała się jeszcze lepiej. Cornet była niemal bezradna i finalnie przegrała 2:6, 1:6 i w bolesnym stylu pożegnała się z tenisem. - Gratuluję wszelkich sukcesów w karierze. Gratulacje za rozegranie tak wielu wspaniałych meczów na French Open. Nikt o tobie nie zapomni. Dziękuję za dzisiaj, za rozegranie świetnego meczu. Mam nadzieję, że po przejściu na emeryturę będziesz cieszyć się życiem - powiedziała Zheng po meczu, doceniając karierę rywalki.

Na tym jednak się nie skończyło. Tuż po zakończeniu starcia na korcie pojawiła się Amelie Mauresmo, która przytuliła Cornet i wręczyła jej specjalne trofeum za lata kariery, a na telebimie został wyświetlony film przedstawiający jej drogę w tenisie. Francuzka nie była w stanie powstrzymać emocji i zalała się łzami.

- Płakałam już po meczu Rafy Nadala. Teraz mam jeszcze więcej łez. Przygotowywałam się na tę chwilę od tygodni, ale nigdy nie jesteś naprawdę gotowy na pożegnanie. To upamiętnia 20 lat profesjonalnego tenisa. Ale tak naprawdę 30 lat, bo zacząłem grać w wieku 4 lat. Teraz zostawiam to wszystko za sobą. Miałam niesamowite szczęście, że mogłam to wszystko przeżyć - powiedziała Cornet.

Qinwen Zheng po pokonaniu Cornet awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Tam zmierzy się z Ashlyn Krueger (66. WTA) lub Tamarą Korpatsch (79. WTA).