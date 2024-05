Zaczęło się sensacyjnie, ale co działo się później?! Demolka w meczu Rybakiny

We wtorek Jelena Rybakina (4. WTA) rozegrała pierwszy mecz na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Jej rywalką była Greet Minnen (85. WTA). Kazaszka była zdecydowaną faworytką tego starcia, ale miała w nim problemy. Belgijka w ciągu meczu trzykrotnie ją przełamała. Zaczęło się naprawdę sensacyjnie, bo Minnen stłamsiła rywalkę w pierwszym gemie, wygrywając go do zera. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że serwowała Kazaszka. Świetny początek nie wystarczył jednak do pokonania wyżej notowanej rywalki, a Rybakina ostatecznie wygrała 6:2, 6:3.

Rybakina zagra w kolejnej rundzie. Dorównała Świątek

To kolejny świetny wynik tej tenisistki na kortach ziemnych. Okazuje się, że Rybakina jest jedną z najlepszych zawodniczek na tego typu nawierzchni w bieżącym sezonie. Jak wyliczył portal Opta Ace, wyprzedza ją jedynie Iga Świątek (1. WTA). "90 procent - Jelena Rybakina (9-1) jest jednym z dwóch graczy z 90-procentowym wskaźnikiem wygranych meczów na kortach ziemnych w 2024 roku, wraz z Igą Świątek (93,8 procent, 15-1)" - czytamy na Twitterze.

Rybakina stanie przed szansą na polepszenie tego wyniku. W drugiej rundzie Rolanda Garrosa czeka ją starcie z Angelique Kerber (232. WTA) lub Arantxą Rus (50. WTA). Kazaszka pozna rywalkę we wtorek. - Przez większość czasu skupiam się na sobie, ale oczywiście wcześniej pracujemy pod względem taktycznym z moim trenerem. Składając to wszystko, myślę, że wykonujemy świetną robotę z zespołem. Gram teraz naprawdę dobrze - powiedziała po meczu Rybakina.

W Rolandzie Garrosie nadal gra również Iga Świątek. Polka w pierwszej rundzie pokonała 6:1, 6:2 Leolię Jeanjean (148. WTA). W kolejnym etapie zmierzy się z Naomi Osaką (134. WTA). Spotkanie zaplanowane jest na środę.