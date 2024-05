Nadal grał w zegarku za bajońską sumę. Ale to nie jego cena zadziwia najbardziej!

Rafael Nadal to niekwestionowana legenda Rolanda Garrosa. 37-letni Hiszpan triumfował w tym turnieju rekordowo często. Wygrał go aż 14 razy. Nic więc dziwnego, że jego mecz z Alexandrem Zverevem przyciągnął taką uwagę. Tym bardziej, że na najprawdopodobniej był to ostatni występ w Paryżu. Z wysokości trybun oglądała go chociażby Iga Świątek czy Novak Djoković. Hiszpan musiał więc przygotować coś specjalnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Leszczyński: Jest niedosyt, ale we Wrocławiu wszyscy są zadowoleni

Takie cudeńko założył Nadal. Nie uwierzysz, ile waży

Legendarny tenisista przegrał 3:6, 6:7 (5), 3:6. Po spotkaniu wygłosił wzruszającą przemowę. - Nie wiem, czy to był mój ostatni mecz w tym turnieju. Naprawdę nie wiem, czy za rok stanę jeszcze przed wami. (...) Nie jestem jeszcze niczego pewien w stu procentach. Jeśli jednak był to mój ostatni raz, chciałem wam za wszystko podziękować - powiedział.

Fani w poniedziałek długo oklaskiwali Nadala, a część z nich dostrzegła jeden mały szczegół. Chodzi o zegarek. - Nadal całe spotkanie ze Zverevem rozegrał z kosztującym 4,3 mln zł zegarkiem Richard Mille. Jednak nie cena jest najbardziej szokująca, a waga. RM27-05 Manual Winding Flying Tourbillon to najnowszy model, który dopiero co ujrzał światło dzienne, waży jedyne… 11,5 grama. Powstanie tylko 80 sztuk tego zegarka. 1,1 mln dolarów to "retail price", czyli cena producenta, na rynku wtórnym z pewnością znacznie przebije tę kwotę - poinformował w serwisie X kolekcjoner zegarków Jakub Roskosz.

Nadal z marką Richard Mille i samym producentem współpracuje od 2010 r. Najnowszy model powstał specjalnie z myślą o nim. Cacko uchodzi za najlżejszy zegarek mechaniczny na świecie (nie uwzględniając wagi paska), a mimo to jest w stanie wytrzymać przeciążenia do 14 tys. g. Wykonany został ze specjalnego stopu, który składa się w 90 proc. z tytanu, w 6 proc. z aluminium i w 4 proc. z wanadu. Jak wyjaśnił producent, materiały, z którego został wykonany "podlegały długim i wymagającym testom, aby pogodzić lekkość i odporność".