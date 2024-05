Sekret Igi Świątek. To sprawia, że jest nie do zatrzymania

Iga Świątek zgodnie z planem rozpoczęła tegoroczną rywalizację w Roland Garros. W poniedziałek w nieco ponad godzinę pokonała kwalifikantkę z Francji Leolię Jeanjean 6:1, 6:2 i w kolejnej rundzie zmierzy się z byłą liderką rankingu WTA Naomi Osaką. Polka stoi przed wielką szansą na trzecie z rzędu końcowe zwycięstwo na paryskich kortach. Przed rozpoczęciem rywalizacji udzieliła obszernego wywiadu oficjalnej stronie turnieju. Zdradziła, w czym tkwi sekret jej sukcesu.

Nasza tenisistka sporo uwagi poświęciła kwestiom czysto sportowym. Nie zabrakło jednak wątków związanych ze stroną mentalną. W pewnym momencie dostała pytanie, jak udaje jej się odciąć od spraw związanych z tenisem. Ujawniła, co jej pomaga. - Staram się robić coś dobrego dla siebie każdego dnia, to świetna rada, którą dostałam od mojej psycholog Darii Abramowicz. Ta jedna mała rzecz może być potężna. I oczywiście dużo czytam, słucham dobrej muzyki, oglądam seriale. Wszystko, co ludzie robią, żeby się wyluzować - wyznała.

A jakiej muzyki słucha Iga Świątek? Często kibice się nad tym zastanawiają. - Przed meczami mam playlistę i słucham trochę rocka: Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin, Lenny Kravitz, Guns N’ Roses... Ale poza kortem słucham popu i bluesa. Lubię mieszać gatunki i artystów - zdradziła. Poza muzyką i czytaniem ma jeszcze jeden sposób na odstresowanie. - Lubię spędzać czas blisko wody, jeziora, morza, plaży. Woda uspokaja mój umysł - wyjaśniła.

Świątek została doceniona za to, że nie unika mówienia o ważnych tematach jak np. wojna w Ukrainie czy zdrowie psychiczne. Na tę ostatnią kwestię raz jeszcze zwróciła szczególną uwagę. - Uważam, że ważne jest, aby czasami pozwolić ludziom być wrażliwymi. Uczulić, że to normalne, że czasem coś nie jest porządku i trzeba poprosić o pomoc. Z jakiegoś powodu wciąż jest to coś, czego ludzie się boją lub wstydzą - podsumowała.