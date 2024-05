Sceny na Roland Garros. Polska sędzia "zaatakowała" tenisistkę [WIDEO]

W poniedziałek Coco Gauff (3. WTA) rozpoczęła zmagania w Rolandzie Garrosie. Jej pierwszą rywalką była Julia Awdiejewa (208. WTA). Amerykanka była zdecydowaną faworytką tego starcia i szybko udowodniła to na korcie. W pierwszym secie bez większych problemów wygrała 6:1.

Kuriozalna sytuacja w meczu Gauff. Awdiejewa zderzyła się głowami z sędzią

W drugiej partii Gauff również radziła sobie bardzo dobrze. Nie dawała większych szans rywalce i pewnie prowadziła 5:1. W siódmym gemie doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem Awdiejewej i polskiej arbiter Katarzyny Radwan-Cho, która prowadziła mecz. Kiedy sędzia zeszła na kort, aby sprawdzić, czy piłka wylądowała na aucie, Rosjanka pochyliła się razem z nią i obie niechcący zderzyły się głowami. Awdiejewa aż zeszła na moment na bok i przyłożyła w miejsce uderzenia lód.

Po chwili wróciła do gry, ale mecz nie trwał już długo. Gauff szybko wygrała 6:1 i triumfowała w spotkaniu. Tenisistka imponowała w statystyce wygranych punktów po pierwszym podaniu. Wygrała bowiem aż 96 procent (23/24). Miała też więcej winnerów (10-4) i mniej niewymuszonych błędów (10-26). Dla Amerykanki było to już 50. zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym i jest dziewiątą Amerykanką w historii, której udało się tego dokonać przed 21 urodzinami. - Paryż to moje ulubione miasto. Po raz pierwszy w życiu byłam tutaj, gdy miałam 10 lat. Zakochałam się w Paryżu. Lubię tutaj spacerować i obserwować ludzi - powiedziała po meczu.

W drugiej rundzie Gauff będzie czekać starcie z Tamarą Zidansek (131. WTA). Słowenka wcześniej wyeliminowała Alison Van Uytvanck (397. WTA). Spotkanie zaplanowane jest na środę.