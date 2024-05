Nadal zszokował organizatorów Roland Garros. Pożegnanie odwołane

Nie tak Rafael Nadal wyobrażał sobie tegorocznego Rolanda Garrosa. Legendarny Hiszpan pożegnał się z turniejem już po pierwszej rundzie. Jego spotkanie z Alexandrem Zverevem przyciągnęło na trybuny wiele znanych osób. Nie zabrakło Igi Świątek, która nigdy nie ukrywała, że jest wielką fanką Nadala. Ostatecznie Niemiec wygrał 6:4, 7:6, 6:3.

Rafael Nadal zaskoczył po odpadnięciu z Roland Garros. "To jego życzenie"

Podczas tegorocznego Rolanda Garrosa miała odbyć się także ceremonia pożegnalna dla Nadala, który jakiś czas temu zapowiedział, że może to być jego ostatni sezon na kortach.Hiszpan jest największą legendą turnieju - wygrywał go aż 14 razy. Do uroczystości jednak nie doszło i jak się okazuje, było to życzenie samego tenisisty.

Jak wyjawiła dyrektor turnieju Amelie Mauresmo, Nadal miał przekazać organizatorom, że nie wie, czy to aby na pewno jego ostatni Roland Garros i odwołał uroczystość. - Nie wie, czy to jego ostatni Roland Garros, czy nie, Chce zostawić sobie drzwi otwarte - przyznała organizatorka.

- To jego decyzja, kiedy chce mieć odpowiednią ceremonię, właściwe pożegnanie. Więc nie zrobimy tego w tym roku. Takie jest jego życzenie - wyjaśniła 45-latka.

Jaka będzie przyszłość legendarnego tenisisty? 38-latek odniósł się do tego na konferencji prasowej. - Trudno mi powiedzieć, co wydarzy się w przyszłości. Istnieje bardzo duża szansa, że za rok już tu nie zagram, ale jeszcze nie mogę powiedzieć tego z całą pewnością. Może ta sytuacja się zmieni w ciągu najbliższych dwóch miesięcy - skomentował.

Nadal nie chciał się określać w sprawie swojej przyszłości, jednak zapowiedział, że Roland Garros nie będzie jego ostatnim występem w karierze. Hiszpan podkreślił, że ma jeszcze siłę i motywację do realizowania celów, których mu nie brakuje. Jednym z nich może być medal olimpijski. Za dwa miesiące w Paryżu rozpocznie się bowiem najważniejsza impreza czterolecia i Hiszpan nie zamierza składać broni.

Nadal to 22-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych. Dwa razy wygrywał na Wimbledonie, dwa na Australian Open, cztery razy na US Open i aż 14 razy na Roland Garros.