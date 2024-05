Fręch usłyszała, że nie powinna grać z kontuzją. Mocna odpowiedź. "Paraliżujący ból"

Sześć dni temu w Strasburgu Magdalena Fręch prowadziła z mistrzynią Wimbledonu Marketą Vondrousovą. Zanosiło się, że może pokonać kolejną wyżej notowaną rywalkę po Sloane Stephens. Niestety, nie pozwoliła na to kontuzja kolana.

Przed startem Roland Garros Fręch przeszła badanie usg. Szczegóły urazu i diagnozy Magda przedstawia w rozmowie ze Sport.pl. I podkreśla, że ma nadzieję na kolejny udany, wielki turniej. W styczniu była w czwartej rundzia Australian Open, co jest jej najlepszym wielkoszlemowym wynikiem w karierze. Fręch chce więcej i pracuje na więcej.

Mecz Polki z Rosjanką Darią Kasatkiną powinien się zacząć we wtorek około godziny 15-16. Relacja na żywo na Sport.pl, transmisja w Eurosporcie.

Łukasz Jachimiak: Kilka dni temu twój występ na Roland Garros stał pod znakiem zapytania, ale badane usg pokazało, że w kolanie nie ma żadnych uszkodzeń?

Magdalena Fręch: Tak, na szczęście żadnych zmian nie ma. Kontuzja w Strasburgu to był to efekt mięśniowy i jakichś nerwowych spięć. Nie jest tak, że nie boli, bo ból cały czas jest, ale ważne, że dla głowy informacja jest taka, że nie jest to nic poważnego.

Czyli nie musisz uważać, nie musisz myśleć, że nie możesz pójść w jakiejś akcji na maksa?

- Uważam, bo jestem świeżo po urazie. Oszczędzamy tę nogę, tejpujemy, staram się nie wykonywać takich ruchów, które ból wywołują, staram się go wyciszyć. To jest świeża sprawa, ale mam nadzieję, że będę w stanie grać na sto procent.

Co ty właściwie poczułaś w kolanie w trakce meczu z Marketą Vondrousovą? Jakieś ukłucie w ścięgnie, w stawie?

- Nie, to był ból roznoszący się na całe kolano i właściwie paraliżujący całą nogę. Przez trzy-cztery gemy nie byłam w stanie grać. I drugi set mi odjechał. Już miałam schodzić, ale ból zaczął ustępować, zmalał, więc myślałam, że to tylko sprawy mięśniowe i wszystko wróci do normy. Głowa grała, ale też uważałam na każdy ruch, nie chciałam się doprowadzić do granicy. Zachowawczo stawiałam nogę, dbałam, żeby nic poważniejszego się nie stało. Bardziej skupiałam się na nodze niż na meczu. Myślę, że dlatego taki był wynik.

Po wygraniu pierwszego seta 7:5 kolejne przegrałaś 1:6, 0:6 i widziałem, że kibice byli zaskoczeni, że ty ten mecz dokończyłaś. Uszanowali cię za walkę do końca, ale podkreślali, że przecież za chwilę będzie Roland Garros i bali się, że może niepotrzebnie zagrałaś do końca.

- Wiadomo, że są różne decyzje. Ja chyba nigdy nie zeszłam z meczu, może raz w karierze. Dla mnie to nie jest naturalne. Ale gdyby ból utrzymywał się na tym bardzo wysokim poziomie, na którym był przez trzy-cztery gemy, to nie byłoby możliwości, żebym grała dalej. A ponieważ zaczęło to ustępować, to myślałam, że wszystko wróci do normy. Starałam się walczyć, bo myślałam, że będę w stanie wrócić na poziom z pierwszego seta. W trzecim secie były dwa-trzy gemy na styku i gdyby poszły na moją korzyść, to byłoby inaczej. Nie poszły, przegrałam, ale uważam, że zachowałam się w porządku. Próbowałam wrócić do meczu, walczyć, po USG okazało się, że nie stało mi się nic strasznego i wierzę, że na Roland Garros będę w stanie grać na sto procent.

Dla ciebie to oczywiście dobrze, że pierwszy mecz rozegrasz dopiero we wtorek.

- Zdecydowanie tak, bo z nogą jest lepiej z każdym dniem.

Z jak dużymi nadziejami tu przyjechałaś? Twoje granie do momentu kontuzji z Vondrousovej wyglądało fajnie.

- Zdecydowanie tak! Tenisowo jest zdecydowana u mnie różnica między tym co było, a tym, co jest teraz. Uderzenia są jakościowe, praktycznie gra toczy się na moich warunkach.

To u ciebie największa zmiana.

- To jest to, do czego dążyliśmy i cały czas dążymy, bo wiadomo, że jeszcze jest dużo rzeczy, które można poprawić. Aczkolwiek cały czas idziemy do przodu, cały czas się rozwijam jako zawodniczka i mam nadzieję, że będzie to widoczne zwłaszcza w największych turniejach.

Jak trudna będzie dla ciebie Daria Kasatkina? Ranking mówi, że bardzo trudna, skoro to światowa numer 13, ale ty się chyba za bardzo nie przejmujesz, skoro - jak słyszałem przed chwilą, gdy rozmawiałaś z Eurosportem - nawet nie wiedziałaś, że grałaś z nią dotąd dwa razy i oba mecze przegrałaś.

- Zagrałam tyle meczów w karierze, że niektórych naprawdę nie pamiętam. Szczególnie takich, które grałam w kategorii do lat 12, ha, ha.

Aż tak dawno z Kasatkiną się nie mierzyłyście. To był 2019 i 2022 rok.

- No możliwe, ale to są takie mecze, które jak się zagra źle, to od razu stara się wyrzucić z pamięci. Teraz jestem zupełnie inną zawodniczką niż bylam jeszcze kilka lat temu. Na pewno ten mój mecz z Kasatkiną będzie wyglądał zupełnie inaczej.

Dwa lata temu Iga Świątek opowiadała mi, jak na Australian Open szczególnie obawiała się meczu z Darią Kasatkiną, bo pamiętała porażkę z nią z wcześniejszego sezonu. Iga mówiła, że znaleźć skupienie i dobre nastawienie pomagała jej wtedy Dara Abramowicz. Ty nie widzisz w Rosjance czegoś takiego, co szczególnie niepokoi?

- Ja chyba nigdy tak nie miałam. Wiadomo, że najważniejsze mecze i wielkie areny stresują i że ten stres większy przed pierwszymi meczami, ale Kasatkina to rywalka jak każda inna. To znaczy ze swoim stylem, ale każda dziewczyna z czołówki ma swój styl, do każdej trzeba się po prostu jak najlepiej przygotować i jak najlepiej zagrać.

Za chwilę zamknie się ranking olimpijski. Jesteś już spokojna i pewna, że wrócisz na te korty Roland Garros za niecałe dwa miesiące?

- Myślę, że w ogóle nie jest to zależne od tego wyniku, myślę, że to jest już przesądzone. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć - nie sprawdzam tego non stop. Ale z tego, co wiem, moja pozycja jest raczej pewna. I teraz o igrzyskach nie myślę, bo to inna para kaloszy. Teraz skupiam się tylko na Roland Garros. Koniec lipca jest jeszcze daleko, jeszcze minie dużo czasu.

To jeszcze tylko jedno pytanie o igrzyska - zagrasz poza singlem też debla z Magdą Linette?

- Na razie jeszcze nie ma takich rozmów. Bo nie ma zamkniętych list. Myślę, że jak będą pozamykane listy, to będziemy mogli mówić o czymś, co będzie realne i namacalne. Teraz to by było gdybanie.

To wracamy do Rolanda - w pierwszym tegorocznym turnieju wielkoszlemowym, czyli w Australian Open, osiągnęłaś życiowy sukces, będąc w czwartej rundzie. Mogę ci życzyć przebicia tego wyniku?

- Pewnie! Ale ja kompletnie sobie nie stawiam celów wynikowych. Jeżeli będę dobrze grała, na swoim poziomie, który będzie mnie satysfakcjonował, to będzie dobrze. Cel wynikowy jest drugorzędny, nie mogę powiedzieć, że na pewno będę niezadowolona, jeśli przegram w drugiej albo w trzeciej rundzie, bo nie w ten sposób myślę.

Czyli nie byłoby dramatu, gdybyś odpadła, ale po naprawdę dobrym meczu?

- Przede wszystkim chcę zagrać dobrze: na swoim poziomie, na swoich warunkach. Wiadomo, że z każdą rundą rośnie apetyt, ale na razie skupiam się tylko na pierwszej rundzie i chcę ten mecz wygrać.

Dużo zyskałaś na tym, że w Australian Open po raz pierwszy w karierze dotarłaś do drugiego tygodnia turnieju wielkoszlemowego, prawda?

- Tamten turniej wpłynął na mnie tak, że złapałam większą pewność gry, większe zaufanie do uderzeń. Teraz już cały czas gra się z tymi zawodniczkami, w największych turniejach, więc poziom automatycznie mi się podnosi. I teraz całą sztuką jest wyciągnąć wszystko, co najlepsze i zaaklimatyzować się w tym gronie na stałe.

Ty i trener mówiliście, że macie apetyt na twoje wejście top 50 i weszłaś. W co mierzycie teraz?

- Wyznaczyliśmy sobie top 32, czyli rozstawienie na US Open. Jeżeli będzie dobre granie, to jest to jak najbardziej realne. Skupiam się na każdym treningu, żeby poprawiać granie, bo wyniki to efekt domina - jeżeli się dobrze gra, to one przyjdą. Dlatego skupiam się na tym, żeby jak najlepiej grać, żeby się tym wszystkim cieszyć. Wiadomo, że kariera nie trwa wiecznie, więc trzeba wykorzystać najbliższe lata.

Przed tobą, 26-latką, chyba jeszcze parę ładnych lat dobrego grania?

- Na to liczę. Wiem, że po prostu im bardziej będę grała na luzie, im bardziej będę się cieszyła tym, co jest, tym będę miała lepsze wyniki.

Życzę ci, żebyś miejsce w top 32 zapewniła sobie już w trakcie tego Rolanda.

- Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć!