Rywalki zagrały dla Świątek! Tak wygląda drabinka aż do finału Roland Garros

- To Francuzka Leolia Jeanjean teoretycznie była reprezentantką gospodarzy, ale Iga Świątek udowodniła, że kort centralny w Paryżu to jej królestwo. Trzykrotna mistrzyni Roland Garros drogę po czwarty triumf rozpoczęła udanie. Wygrała pierwszego seta w 28 minut, ale w drugiej partii popełniała więcej błędów, przez co kilka gemów było wyrównanych. Doszło nawet do przełamania na korzyść rywalki. Na szczęście wszystko skończyło się w godzinę - tak o poniedziałkowym spotkaniu Igi Świątek inaugurującym jej zmagania podczas French Open 2024 pisał dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski.

Świątek zna drogę do ćwierćfinału. Brak gwiazd

Świątek rozpoczęła - miejmy nadzieję - drogę po czwarty triumf w wielkoszlemowych starciach na kortach Rolanda Garrosa. Poprzednio wygrywała ten prestiżowy turniej w 2020, 2022 i 2023 roku. Można więc powiedzieć, że walczy o hat-tricka i trzecie zwycięstwo z rzędu.

Nie ma co ukrywać - z każdą rundą skala trudności przeciwniczek będzie rosła. W poniedziałek przesądzone zostało jednak to, że przynajmniej do ćwierćfinału Polka nie zmierzy się z żadną rozstawioną tenisistką. Stało się tak przez porażkę Jekateriny Aleksandrowej.

Rosjanka nie dała rady Wiktorii Tomowej (79. WTA) z Bułgarii. Z turniejem pożegnały się także Weronika Kudiermietowa (31. WTA) i Barbora Krejcikova (26. WTA).

Były to zawodniczki, które znajdowały się po stronie drabinki Świątek. Wiadomo już, że potencjalne schody dla liderki światowego rankingu mogą zacząć się tak naprawdę dopiero w ćwierćfinale. Wówczas może się ona zmierzyć z Marketą Vondrousovą (6. WTA) lub Danielle Collins (10. WTA). Obie to niewygodne rywalki, które należą do światowej czołówki.

Aby znaleźć się w najlepszej ósemce turnieju, Polka musi jednak pokonać jeszcze trzy rundy. W swoim najbliższym spotkaniu wejdzie na kort, by pokonać Naomi Osakę (134. WTA)

French Open 2024. Drabinka i potencjalni rywale Igi Świątek