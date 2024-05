Niesamowite słowa po meczu Nadala. Godne pożegnanie. "Król Mączki"

Rafael Nadal wrócił do Paryża po roku przerwy. Z poprzedniej edycji Rolanda Garrosa 14-krotnego triumfatora tej imprezy wyeliminowała kontuzja. Już w pierwszej rundzie czekało go bardzo trudne starcie. Hiszpan zmierzył się z Alexanderm Zverevem. Po trzygodzinnym starciu lepszy okazał się Niemiec, który wygrał 6:3, 7:6, 6:3. Niewykluczone, że był to ostatni mecz Nadala przed francuską publicznością.

Dziennikarze zabrali głos po meczu Nadala

Po zakończeniu spotkania dziennikarze i eksperci zachwycili się karierą legendarnego tenisisty. "To był kosmos. To był kosmos, co dzisiaj zagrał Rafa przy takim stanie fizycznym i formie dwa tygodnie temu. Ale to wciąż było za mało na znakomitego Zvereva, choć szans było sporo. Naprawdę godne pożegnanie(?). Znów udowodnił, że jest wielkim gladiatorem. Gracias Rafa" - napisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

"Trzy godziny walczył Rafael Nadal, ale cudu nie było. Bolesne to pożegnanie z Rolandem Garrosem Króla Mączki, ale zapamiętam z tego meczu takie momenty" - dodała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

"Szkoda, że Rafa kończy swoją historię z Paryżem już w I rundzie. Z jednej strony - niewarto chyba było to ciągnąć do dziś. Z drugiej - dla tych kilku piłek tyle osób włączyło TV, wielcy tenisiści przyszli na kort. Król RG jest tylko jeden" - dodał Marcin Gazda z Eleven Sports.

"Na zawsze król paryskiej mączki! To była niewiarygodna przygoda Rafy. Wspaniale było być świadkiem takich wydarzeń" - stwierdził Rafał Smoliński.

Niesamowitą statystykę dotyczącą Nadala przekazał Adam Romer z magazynu Tenisklub. "Trzech, tylko trzech, ludzi ograło przez 19 lat Rafaela Nadala na Rolandzie Garrosie: - Robin Sonderling w 2009; - Novak Dżoković w 2015 i 2021; - Alexander Zverev w 2024. Hiszpan wygrał 112 meczów w Paryżu…" - czytamy.

"Rafa Nadal walczył jak zawsze jak przez całą karierę. Dzisiaj zabrakło" - podsumował Dawid Celt.