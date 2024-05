Magda Linette reaguje na porażkę w Roland Garros. Zdobyła się na szczere wyznanie

Magda Linette (46. WTA) zmagania na Rolandzie Garrosie rozpoczęła od starcia z Ludmiłą Samsonową (17. WTA). Rosjanka była faworytką tego spotkania i niestety było to widoczne. Bardzo pewnie pokonała Polkę 6:1, 6:1 w nieco ponad godzinę. "Linette kilka razy szukała u trenerów pomocy - wzruszała ramionami, mimiką dawała do zrozumienia, że nie wie, co robić. Niestety, Polka nie miała żadnych argumentów na ofensywny i skuteczny tenis Rosjanki" - napisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Linette komentuje porażkę z Samsonową i pożegnanie z turniejem

Tym samym Linette pożegnała się z turniejem już w pierwszej rundzie. Mimo że Samsonowa jest wyżej notowana i można było spodziewać się jej zwycięstwa, Polka jest zawiedziona, że tak szybko odpadła z dalszego udziału w rozgrywkach.

- Czuję ogromne rozczarowanie, tym bardziej że ostatnie tygodnie były dobre, treningi tutaj też były dobre i myślę, że nic nie zapowiadało tego, że ten mecz będzie tak wyglądał. Rywalka miała naprawdę dużą kontrolę nad tym, co się działo na korcie. Grała mądrze, bez dużego ryzyka. Ciężko ją było złamać, szczególnie, że musiałam wychodzić poza swoją strefę komfortu i przydarzały mi się proste błędy - powiedziała na konferencji prasowej, cytowana przez TVP Sport.

Samsonowa natomiast awansowała do drugiej rundy, gdzie zmierzy się z Amandą Anisimową (231. WTA). Amerykanka wcześniej pokonała 7:6, 6:4 Rebeccę Sramkovą (101. WTA). Ich starcie zaplanowane jest na środę.

W Rolandzie Garrosie pozostały jeszcze Iga Świątek (1. WTA) i Magdalena Fręch (49. WTA). Liderka rankingu pokonała już Leolię Jeanjean (148. WTA) i w drugiej rundzie zagra z Naomi Osaką (134. WTA). Fręch z kolei czeka starcie z Darią Kasatkiną (13. WTA).

Linette weźmie jeszcze udział w turnieju deblowym Rolanda Garrosa. Jej partnerką będzie Bernarda Pera (74. WTA).