Przyłapali Igę Świątek! Kamery od razu ją pokazały. "Fanka nr 1" [WIDEO]

Iga Świątek bez większych niespodzianek rozpoczęła marsz po czwarty w karierze triumf w Rolandzie Garrosie. W poniedziałek nie dała żadnych szans kwalifikantce Leolii Jeanjean (148. WTA). Poza jednym przełamaniem na początku drugiej partii Francuska nie miała nic do powiedzenia. Przegrała 1:6, 2:6. Polka szczególnie się tym meczem nie zmęczyła, więc pozwoliła sobie pozostać na stadionie nieco dłużej.

REKLAMA

Zobacz wideo Inwazja kibiców Legii na murawę! Stewardzi mieli ręce pełne roboty

Jasna zapowiedź Świątek. Zrobiła to od razu po zwycięstwie. "Będę oglądać"

Dla zaledwie 22-letniej Igi Świątek ewentualny triumf w Paryżu byłby już czwarty w karierze. Nie brakuje więc porównań z absolutnym rekordzistą tej imprezy - Rafaelem Nadalem (275. ATP). Hiszpan wygrywał ją aż 14 razy. Polka podczas pomeczowego wywiadu tonowała jednak nastroje. - Na tytuł "królowej Paryża" trochę za wcześnie. Oczywiście jestem dumna ze swoich osiągnięć, mączka to zdecydowanie moja ulubiona nawierzchnia - mówiła.

Złożyła też zaskakującą deklarację. - Będę oglądać mecz Nadala ze Zverevem (4. ATP), ale porównywanie mnie z nim to na ten moment przesada. Do tego poziomu mi jeszcze brakuje, dużo muszę jeszcze udowodnić. Aczkolwiek staram się od niego uczyć i być po prostu dobrym człowiekiem, dokładnie tak jak on - dodała.

Iga Świątek pośród gwiazd tenisa. Zrobiła to dla Rafaela Nadala

Jak zapowiedziała, tak zrobiła. Gdy tylko zeszła z kortu Philippe'a Chartiera, zameldowali się na nim Rafael Nadal oraz Alexander Zverev. Świątek nie wychodziła więc ze stadionu, tylko przeszła na trybuny. Jej obecność od razu wychwycili realizatorzy transmisji i w pewnym momencie pokazali ją oglądającym. - Fanka numer 1 Rafy też tu jest - napisano na oficjalnym profilu Rolanda Garrosa w serwisie X.

Na nagraniu widać, że nasza tenisistka zrobiła telefonem zdjęcie. Niedługo później pojawiło się ono na Instagramie. Świątek sfotografowała stojącego przy linii Nadala i dodała napis: "Król mączki".

Świątek to zresztą niejedyna wielka postać światowego tenisa, która osobiście zjawiła się na tym meczu. Kamery uchwyciły także światową jedynkę męskiego rankingu - Novaka Djokovicia oraz jego wielkiego rywala - Carlosa Alcaraza (3. ATP).

Rafael Nadal pomimo dopingu ze strony Świątek i wspaniałych sukcesów z przeszłości nie poradził sobie. Przegrał w trzech setach 3:6, 6:7 (5), 3:6 i odpadł już w pierwszej rundzie.