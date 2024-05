We Francji kochają Igę Świątek! Tylko spójrzcie, co o niej piszą

Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w Rolandzie Garrosie zgodnie z planem. W pierwszym meczu przy zamkniętym z powodu deszczu dachu pokonała reprezentantkę gospodarzy Leolię Jeanjean (148. WTA) 6:1, 6:2 i w kolejnej rundzie zmierzy się z byłą liderką rankingu Naomi Osaką (134. WTA). Nad znakomitą formą Polki rozpływają się francuskie media, które widzą w niej główną faworytkę do wygrania całego turnieju.

Francuzi zobaczyli Świątek w akcji. Mówią wprost. "Nie było ani grama nadziei"

"Nieusuwalna, światowa numer 1 Iga Światek pozamiatała Laolię Jeanjean" - przyznał wprost w tytule francuski portal francetvinfo.fr - Nie było ani grama nadziei dla Leolii Jeanjean. Francuska, która przeszła przez kwalifikacje, została wyeliminowana przez główną faworytkę tego turnieju Igę Światek. Polski walec wystartował na początku meczu i zatrzymał się dopiero na koniec przy spotkaniu twarzą w twarz po godzinie gry - mogliśmy przeczytać.

Francuzi zauważyli, że triumf przyszedł Polce wyjątkowo łatwo. - Wspaniała faworytka do obrony trofeum w paryskim turnieju, nie pozostawiła swojej rywalce tego dnia prawie nic do powiedzenia. Iga Świątek nie musiała nadwyrężać swojego talentu, by zwyciężyć w zaledwie godzinę - odnotowało "Le Figaro". - Kiedy Francuzka staje w obliczu światowej jedynki, zawsze czekamy na maleńką iskierkę nadziei. Niestety nie było żadnej. Polka wykorzystała różnicę poziomów, jaka dzieliła ją od Jeanjean. Druga runda przeciwko Naomi Osace będzie miała zupełnie inny wymiar - dodał francuski Eurosport.

Pełna dominacja Świątek. "Celem staje się przetrwanie"

"Świątek zaczyna perfekcyjnie" - na taki tytuł zdecydował się zaś sports.fr. - Polka kompletnie zdominowała Leolię Jeanjean w dwóch setach, przez godzinę i dwie minuty gry. Na korcie Philippe'a Chatriera, przy spowitym deszczem paryskim niebie, światowa jedynka nie pozostawiła szans francuskiej kwalifikantce - relacjonowano.

Na ciekawe porównanie zdobyło się zaś "Le Parisien". - Dach na korcie Philippe'a Chatriera ochronił ją przed deszczem, ale nie przed burzą Igi Świątek. Francuska Laolia Jeanjean nie mogła nic zrobić w ten poniedziałek, aby wejść do drugiej rundy - czytamy. Dziennik przywołał także wypowiedź Francuski, jakiej udzieliła zaraz po meczu. - Kiedy kończysz pierwszego seta i widzisz, że minęło 28 minut, celem staje się przetrwanie co najmniej godzinę. Czy myślałam, że mogę wygrać? Absolutnie nie. Każdy wygrany gem był małym sukcesem. Ale to były głupie błędy z jej strony, a nie wygrywanie wymian z mojej strony - przyznała wprost.