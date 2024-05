Nie tak miał wyglądać Roland Garros dla Nadala. To już koniec

Mało jest tenisowych turniejów, które przez ostatnie lata byłyby tak zdominowane, jak French Open przez Rafaela Nadala. Pomiędzy 2005 a 2022 rokiem na kortach Rollanda Garrosa wygrywał aż 14 razy. To o sześć razy więcej niż drugi w historycznej klasyfikacji Max Decugis. Przed rozpoczęciem tegorocznych zmagań jasne było, że to może ostatni raz legendarnego Hiszpana podczas wielkoszlemowego paryskiego turnieju.

Nadal żegna się z turniejem. Koniec legendy?

- Dwa lata temu Rafael Nadal wygrał Roland Garros po raz 14. w karierze. W drodze po trofeum w półfinale prowadził z Alexandrem Zverevem 7:6, 6:6, gdy Niemiec doznał poważnej kontuzji stawu skokowego i skreczował. W poniedziałek panowie zmierzą się w pierwszej rundzie. A Paryż zastanawia się, czy to nie będzie ostatni występ Nadala w jego królestwie - tak przed poniedziałkowym starciem obu tenisistów, prosto z Paryża, pisał dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.

Rzeczywiście obawy były uzasadnione. Gra na wysokim poziomie kosztowała Nadala wiele wyrzeczeń - także tych zdrowotnych. Tegoroczne zmagania miały być dla niego powrotem na wielkoszlemową scenę, na której nie był widziany od Australian Open 2023. Wówczas poległ w II rundzie.

Tym razem, choć podczas swojego ulubionego turnieju, nie był faworytem. Po drugiej stronie siatki stanął Niemiec Alexander Zverev (4. ATP), który dopiero co wygrał turniej ATP 1000 w Rzymie. Ten sam, w którym Nadal z kretesem przegrał z Hubertem Hurkaczem (1:6, 3:6).

Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się od przegranego serwisu Hiszpana i wypracowania sobie przez Zvereva przewagi. Nadalowi nie udało się zdobyć ani jednego break pointa, a w dziewiątym gemie ponownie dał się przełamać rywalowi. Czwarty tenisista świata był lepszy w returnie, ale i w zdobywaniu punktów po pierwszym serwisie. Utytułowany Hiszpan lepiej radził sobie przy siatce.

Znacznie bardziej wyrównana była druga partia. W piątym gemie Nadalowi w końcu udało się przełamać Zvereva, ale przy stanie 5:4 dla niego przydarzyła mu się fatalna seria. Przy swoim serwisie przegrał do zera i stan rywalizacji znów się wyrównał. Ostatecznie do wyłonienia zwycięzcy seta potrzebny był tie-break. W nim obaj tenisiści mieli swoje lepsze i gorsze momenty. Ostatecznie wojnę nerwów, pomimo dwóch przegranych własnych serwisów, wygrał Zverev.

Podobnie jak trzeciego seta, a co za tym idzie cały mecz. Ostatnia, jak się później okazało, partia lepiej rozpoczęła się dla Hiszpana, który prowadził już 2:0. Jednak wtedy Zverevowi udało się go przełamać. To był pierwszy z trzech break pointów Niemca. Dzięki nim wygrał 6:3, a cały mecz 3:0.

Kto wie - być może był to faktycznie ostatni występ Rafaela Nadala podczas wielkoszlemowego French Open. W swojej karierze wygrywał ten turniej w latach: 2005-2008, 2010-2014, 2017-2020 i 2022. Spotkanie ze Zverevem jest dopiero jego czwartym (!) przegranym meczem podczas zmagań na kortach Rolanda Garrosa.

Alexander Zverev (4. ATP) - Rafael Nadal (275. ATP) 3:0 (6:4, 7:6, 6:3)