Rywalkę Igi Świątek uratowało 11 minut. Rozpaczliwy gest

Uniknąć ośmieszenia i przegranej w 50 minut - o tym na konferencji prasowej przed poniedziałkowym meczem mówiła dziennikarzom Leolia Jeanjean. Widać było, że realistycznie o zwycięstwie nad Igą Świątek nawet zbytnio nie myśli. Udało jej się zrealizować cel - na otwarcie 148. w rankingu WTA Francuzka przegrała z będącą pierwszą rakietą świata Polką 1:6, 2:6. W 61 minut.

Anonimowość nie pomogła rywalce Świątek. Wybijanie z rytmu i tyle

Jeanjean, po informacji, że zagra na otwarcie ze Świątek, umieściła żartobliwie na Instagramie wpis na ten temat z emotikonem pokazującym płacz. Trudno się dziwić reakcji jedynej z 12 francuskich tenisistek, która zdołała przejść trzystopniowe eliminacje w tegorocznej edycji tej imprezy. Trafiła najgorzej, jak mogła - nie dość, że na liderkę światowej listy, to jeszcze na trzykrotną triumfatorkę tego turnieju i zwyciężczynię dwóch dużych zawodów poprzedzających występ w Paryżu.

Gdy 28-latka rozmawiała w sobotę z dziennikarzami, to żartowała, że obecnie mentalnie czuje się lepiej niż w dniu, w którym poznała nazwisko swojej rywalki.

- To nie jest ktokolwiek. Na moją korzyść przemawia to, że mam dostęp do wielu jej meczów, na bazie których możemy przygotować plan taktyczny. Ona z kolei nie ma kompletnie pojęcia, kim jestem i jak gram - opowiadała.

Oczywistym jednak jest, że była to argumentacja nieco z przymrużeniem oka. Bo Polka zwykle mierzy się na wstępnym etapie rywalizacji w Wielkim Szlemie z zawodniczkami dla przeciętnego kibica tenisowego dość anonimowymi. To nie ona jednak układa plan gry pod nie, ona ma po prostu robić swoje.

I tak też było teraz. Świątek nieraz prezentowała moc swojego forhendu i przypominała, dlaczego jest liderką zestawienia returnujących. Moment niedokładności rywalki - i surowa kara. Francuzka głównie mogła tak naprawdę Polce próbować jedynie przeszkadzać i wytrącać ją z rytmu. O ile była w stanie to robić.

"Nie chcę ośmieszyć się i przegrać w 50 minut". Gest bezradności

- Szanse są niewielkie, ale zobaczymy. Nie chcę ośmieszyć się i przegrać w 50 minut. Stąd te mieszane odczucia - cieszę się, że będę z nią dzielić kort, ale czy mam poziom, który pozwoli mi z nią nawiązać rywalizację - na to nie potrafię odpowiedzieć - analizowała Jeanjean na wspomnianym spotkaniu z dziennikarzami.

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim secie były pojedyncze momenty, kiedy nawiązała walkę z Polką. Nie można jej odmówić chęci. Robiła co mogła, ale te wspomniane momenty bardziej wyrównanej walki miały związek głównie z grą samej tenisistki Tomasza Wiktorowskiego. W partii otwarcia była jeszcze na początku nieco "zardzewiała", co zdarza się w pierwszych meczach w turnieju, a w drugiej zaś za bardzo zaczęła się śpieszyć po gładkim zwycięstwie w poprzedniej odsłonie.

Gdy jednak obrończyni tytułu grała swoje, to nie było czego zbierać po drugiej stronie. Wymowna była choćby akcja w szóstym gemie, gdy Francuzka starała się wywrzeć nieco presji na faworytce, ale ta i tak popisała się na koniec efektownym i mocnym uderzeniem. Jeanjean pozostało jedynie machnięcie rakietą w geście bezradności. Jakby chciała pokazać, że próbuje, ale sytuacja jest oczywista.

Liczby nie kłamią - przygniatająca przewaga Świątek. Rywalka szukała przed meczem pocieszenia

Przed tym meczem Świątek miała bilans meczów w głównej drabince Roland Garros 28-2, a Francuzka 3-2. W całej karierze Polka, która niedługo będzie świętować 23. urodziny wygrała 320 spotkań i przegrała 70, a starsza o pięć lat rywalka, która przerwała kiedyś karierę z powodu kontuzji, ma tu bilans 187-114 i wciąż marzy oraz czeka na debiut w Top100 światowej listy. Zarobki z kortu też nie pozostawiają wątpliwości: 28 876 512 dolarów po stronie Świątek, 757 230 na koncie Jeanjean, która poza Roland Garros nigdy nie wygrała meczu w głównej drabince Wielkiego Szlema.

Liczby z poniedziałkowego meczu też jasno pokazują, kto rządził wtedy na korcie centralnym w Paryżu. 26:2 w uderzeniach wygrywających, 9:23 w wymuszonych błędach i 18:5 w niewymuszonych. Francuzka momenty oddechu i tego, że uniknęła porażki w 50 minut zawdzięcza właśnie głównie tym pomyłkom, które sama z siebie robiła Polka. Sama reprezentantka gospodarzy zdawała sobie z tego sprawę - było to widać po jej mimice i drobnych gestach. Dość szybko miała stale zaciśnięte usta, a po niektórych popisowych zagraniach Polki tylko się pochylała i opuszczała bezradnie ramiona.

- Powtarzam sobie, że jeśli ogra mnie 0:6, to nie ma to znaczenia, bo nie będę jedyną, której się to przytrafiło. To samo spotkało dziewczyny z Top10 czy Top20, więc nie będę jedyną ośmieszoną - opowiadała Jeanjean dziennikarzom przed pojedynkiem ze Świątek.

Uniknęła ośmieszenia i odesłania na "rowerze", czego ostatnio doświadczyła w trzeciej rundzie poprzedniej edycji French Open Chinka Xinyu Wang (80.WTA). Niewykluczone, że porażka Francuzki byłaby dotkliwsza, gdyby zmierzyła się z Polką właśnie na tym etapie, gdy faworytka złapie już w pełni rytm. Tego uniknęła, ale z uwagi na poniedziałkowe rozstrzygnięcie straciła szansę na powtórkę swojego najlepszego wyniku w Wielkim Szlemie sprzed dwóch lat. Wtedy po drodze w Paryżu pokonała Karolinę Pliskovą, ówczesną ósmą rakietę świata, która ma na koncie porażkę ze Świątek 0:6, 0:6. Teraz te same obawy co Jeanjean, ale i wiele innych tenisistek mierzących się z tenisistką Tomasza Wiktorowskiego będzie miała Naomi Osaka, która walczy o powrót na szczyt po przerwie macierzyńskiej.