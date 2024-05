Nie mogło być inaczej! Eksperci jednoznacznie ocenili pierwszy mecz Świątek

Iga Świątek świetnie rozpoczęła zmagania na tegorocznym Rolandzie Garrosie i w pierwszej rundzie bez większych problemów pokonała 6:1, 6:2 Leolię Jeanjean (148. WTA). - Czuję się tutaj jak w domu i bardzo się cieszę, że znów tu jestem. Mam dobrą energię, mogę tutaj grać naprawdę bardzo dobry tenis i chcę zostać jak najdłużej, oby do końca - powiedziała Polka po meczu.

Dziennikarze i eksperci podsumowali mecz Świątek

Pierwsze spotkanie Świątek skomentowali dziennikarze i eksperci. "Pięknie grali bębniarz i trzej trębacze, naprawdę ładnie grała Leolia Jeanjean, ale wygrać musiała Iga Świątek. Na Rolandzie Garrosie mówią, że oglądamy przekazywanie pałeczki, że królowa Iga daje zmianę arcymistrzowi mączki, Rafie Nadalowi. Niech tak będzie" - napisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Iga Świątek - Leolia Jeanjean 6:1, 6:2. Francuzka mówiła na konferencji prasowej, że nie chce zostać ośmieszona i przegrać w 50 minut. Nie przegrała w 50 minut i nie przegrała też seta do zera. Mecz trwał godzinę" - dodał Rafał Smoliński.

"Iga Świątek zaczęła Rolanda Garrosa w swoim stylu - od szybkiej wygranej z Leolią Jeanjean 6:1, 6:2. Francuskiej tenisistce nie pomogły trąbki, których dźwiękami miejscowi kibice ją dopingowali. A Świątek po meczu powiedziała, że zamierza obejrzeć teraz mecz Nadala" - stwierdził Przemysław Pozowski z Tok FM.

W drugiej rundzie Świątek zmierzy się z Naomi Osaką. Uwagę na to zwrócił między innymi Dawid Żbik z Eurosportu. "Będzie hitowe starcie w 2. rundzie: Iga Świątek - Naomi Osaka. Ich ostatni mecz, to finał w Miami w 2022 roku. To był ostatni mecz Igi przed rozpoczęciem liderowania w kobiecym rankingu" - czytamy.

"Polka zdążyła zagrać winnera przy piłce meczowej i chwilę później zegar przeskoczył na 61 minutę meczu…6:1, 6:2 - wszystko było tak, jak było zaplanowane" - napisał Adam Romer z magazynu Tenisklub.

"Iga Świątek zgodnie z planem zameldowała się w drugiej rundzie Roland Garros! 6:1, 6:2 z Leolią Jeanjean to wynik, którego można było się spodziewać. Druga runda z Naomi Osaką zapowiada się świetnie" - podsumował Szymon Przybysz.