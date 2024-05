Świątek otworzyła się jak nigdy. "Mam wspaniałe życie, ale..."

Nie od dziś wiadomo, że mączka jest jedną z ulubionych nawierzchni Igi Świątek, jednak w tak świetnej formie do Roland Garros Polka nie przystępowała jeszcze nigdy. Liderka światowego rankingu jest tuż po wygranych turniejach WTA 1000 w Madrycie i Rzymie, gdzie w obu finałach pokonywała Arynę Sabalenkę. To sprawia, że z automatu stała się murowaną faworytką do czwartego zwycięstwa na paryskim Wielkim Szlemie.

Iga Świątek się otworzyła. "Życie w oczach opinii publicznej jest dla mnie wyzwaniem"

Tuż przed rozpoczęciem rywalizacji na Roland Garros Iga Świątek znalazła trochę czasu, aby udzielić obszernego wywiadu oficjalnej stronie turnieju. W rozmowie z francuskimi dziennikarzami nasza zawodniczka, która lada moment skończy 23 lata, przyznała wprost, że "Roland Garros to jej ulubiony turniej, a mączka to jej ulubiona nawierzchnia". - To właśnie tutaj, jako młoda tenisistka, po raz pierwszy uwierzyłam, że mogę być świetna w tym, co robię - mówiła.

Polka nie skupiła się jedynie na aspektach sportowych. W pewnym momencie opowiedziała o tym, z jakimi problemami musi zmagać się jako najlepsza tenisistka świata. Co jest dla niej najtrudniejsze? - Moja praca to ogromny przywilej, mam wspaniałe życie, ale tak, są jednocześnie pewne trudności. Bycie z dala od domu przez tak długi czas, tęsknota za rodziną, moim domem. Radzenie sobie ze zmęczeniem psychicznym i fizycznym, które wzrasta z każdym tygodniem w trasie, ponieważ harmonogram jest naprawdę wymagający dla nas, graczy. Ale wiesz… to dobre życie i bardzo je doceniam. Życie w oczach opinii publicznej również jest dla mnie wyzwaniem - wyznała Świątek.

Mimo to pierwsza rakieta świata nadal chce rozwijać się nie tylko jako tenisistka, ale i człowiek i bizneswoman. - Po prostu rozwijam się każdego dnia. Nauczę się zarządzać biznesową stroną mojej kariery, mediami i obowiązkami partnerów w taki sposób, aby nie mieć negatywnego wpływu na moją główną pracę, czyli to, co dzieje się na korcie - powiedziała. Polka poruszyła również temat zdrowia psychicznego, na które kładzie ogromny nacisk.

- Uważam, że konieczne jest umożliwienie ludziom bycia bezbronnymi w niektórych sytuacjach. Zaakceptowanie faktu, że "coś nie jest w porządku", poproszenie o pomoc. Z jakiegoś powodu ludzie wciąż się tego boją lub wstydzą. Chcę im pokazać, że walka jest normalna - mówiła nasza zawodniczka.

Iga Świątek triumfowała na Roland Garros w 2020, 2022 oraz 2023 roku. Tegoroczne zmagania rozpocznie od meczu z Francuzką Leolią Jeanjean (143. WTA). Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek 27 maja po godz. 14:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.