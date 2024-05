Deklasacja! Prawdziwy koncert Igi Świątek! Awans w godzinę

To Francuzka Leolia Jeanjean teoretycznie była reprezentantką gospodarzy, ale Iga Świątek udowodniła, że kort centralny w Paryżu to jej królestwo. Trzykrotna mistrzyni Roland Garros drogę po czwarty triumf rozpoczęła udanie. Wygrała pierwszego seta w 28 minut, ale w drugiej partii popełniała więcej błędów, przez co kilka gemów było wyrównanych. Doszło nawet do przełamania na korzyść rywalki. Na szczęście wszystko skończyło się w godzinę.

