68 minut i koniec Linette w Roland Garros! Atomowe uderzenia nie dały szans Polce

Magda Linette naprawdę dobrze wyglądała w ostatnich kilkunastu rozegranych meczach, co zwiastowało udany występ w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Niestety, początek turnieju w Paryżu nie poszedł do po myśli Polki, która nie miała większych szans z Ludmiłą Samsonową. Rosjanka wygrała w dwóch setach 6:1, 6:1. Rywalka naszej tenisistki zagrała niemalże bezbłędnie. Sporo jej piłek było praktycznie nie do skontrowania.

3 Fot. REUTERS/Susana Vera Otwórz galerię Na Gazeta.pl