"Druzgocąca porażka". W Rosji grzmią po blamażu tenisistki

W czołowej 50 rankingu WTA roi się od zawodniczek z Rosji. Dość powiedzieć, że sklasyfikowana na 47. miejscu Diana Sznajder jest dziesiątą rakietą swojego kraju. Ale Roland Garros mogła rozpoczynać z wielkimi oczekiwaniami. W Paryżu była dużo wcześniej, albowiem tydzień wcześniej rozgrywała tam imprezę rangi Challenger 125. Okazała się najlepsza, a w finale 6:3, 3:6, 6:4 pokonała Emmę Navarro (24. WTA).

"Druzgocąca porażka". W Rosji grzmi po blamażu tenisistki

- To oczywiście krok w stronę wielkiego celu. Fajnie, że udało nam się dostać do pierwszej 50-tki tuż przed Rolandem Garrosem. To środek sezonu, a w tym roku wciąż jest jeszcze wiele do poprawy - przyznała po tym zwycięstwie i awansie w rankingu.

Będąca w formie 20-letnia Rosjanka była murowaną faworytką w starciu z Chloe Paquet (139. WTA). Francuzka w turnieju zagrała dzięki dzikiej karcie, ale jej wyniki w ostatnim czasie pozostawiają wiele do życzenia i rzadko możemy oglądać jej poczynania w cyklu WTA Tour. Jednak to 29-letnia reprezentantka gospodarzy lepiej zaczęła to spotkanie. Przełamała rywalkę po długim i zaciętym gemie, dzięki czemu uzyskała przewagę psychologiczną i wygrała osiem kolejnych punktów z rzędu. Cały set 6:3. W drugiej partii Rosjanka nie miała już nic do powiedzenia. Po nieco ponad godzinie Chloe Paquet mogła cieszyć się ze zwycięstwa 6:3, 6:1 oraz awansu do drugiej rundy, w której zmierzy się z Kateriną Siniakovą (34. WTA).

W Rosji panuje duże rozczarowanie postawą Diany Sznajder. "Championat" opisuje to jako: "druzgocącą porażkę ze 136. rakietą na świecie". "Spotkanie Sznajder z Paquetem trwało raptem godzinę i 12 minut" - kontynuują. O "mocnej i bolesnej porażce" pisze natomiast portal sovsport.ru. "Dzisiejszy występ był pełen błędów, z zaledwie 9 winnerami i 27 niewymuszonymi błędami" - analizuje profil WTARussians.

Turniej na paryskich kortach dopiero się rozkręca. W poniedziałek swój pierwszy mecz zagrają Iga Świątek - około godz. 13:30 na korcie centralnym - oraz Magda Linette. Jej spotkanie od godz. 11:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl.