Osaka postawiła sprawę jasno. Oto co myśli o Świątek. "Szczerze mówiąc..."

Pierwszą rywalką Igi Świątek na paryskim Wielkim Szlemie będzie skazywana na pożarcie Leolia Jeanjean (148. WTA). Polka będzie zdecydowaną faworytką tego meczu, jak i całego turnieju. Pierwszy mecz na kortach Rolanda Garrosa rozegra już w poniedziałek.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Naomi Osaka potencjalną rywalką Igi Świątek. Co za słowa Japonki!

W drugiej rundzie Rolanda Garrosa może dojść do prawdziwego hitu! Już dziś wiadomo, że w przypadku zwycięstwa Świątek zmierzy się w kolejnym meczu z Naomi Osaką, która w pierwszej rundzie pokonała Lucię Bronzetti. To był niesamowity pojedynek z licznymi zwrotami akcji, ale górą była Japonka (6:1, 4:6. 7:5)!

Osaka przyznała, że gra przeciwko Świątek byłaby dla niej wielkim wyzwaniem, ale też zaszczytem. - Dużo ją obserwowałam, gdy byłam w ciąży. I szczerze mówiąc, myślę, że to zaszczyt zagrać z nią we French Open, ponieważ wygrała tu więcej niż raz. To dla mnie bardzo duży zaszczyt, a także wyzwanie. Jestem bardzo podekscytowana - skomentowała 26-latka.

- Ten mecz będzie wyzwaniem i sprawdzeniem tego, w jakim punkcie jestem - dodała 26-latka.

Zanim jednak Świątek zagra z Osaką, czeka ją mecz pierwszej rundy. Mecz Świątek - Jeanjean odbędzie się w poniedziałek 27 maja. Rozpocznie się po zakończeniu starcia na korcie centralnym (Philippe'a Chatriera) pomiędzy Sachią Vickery a Ons Jabeur, które zaplanowano na godz. 12:00. Prawdopodobnie nasza zawodniczka wyjdzie zatem na kort po godzinie 13:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.