Roland Garros. O której gra Iga Świątek dzisiaj? Kiedy mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek jest ostatnio nie do zatrzymania. Po wygranym turnieju w Indian Wells, udowodniła klasę również w Madrycie, jak i Rzymie. Nie miała jednak łatwego zadania, gdyż w finale obu tych zmagań wygrała w finale z wiceliderką światowego rankingu Aryną Sabalenką. Białorusinka zapowiedziała, że obie spotkają się również w finałowym starciu Roland Garros. Nasza zawodniczka będzie miała szansę, by po raz czwarty w karierze sięgnąć po to prestiżowe trofeum.

Roland Garros 2024. Kiedy gra Iga Świątek?

Rywalką liderki rankingu w pierwszej rundzie zmagań będzie Leolia Jeanjean (143. WTA). - Dalej płaczę, ale teraz już do wewnątrz - stwierdziła w krótkiej rozmowie ze Sport.pl w sobotnie popołudnie. - No wiesz, nie było to najłatwiejsze losowanie, prawda? Trafiłam na najlepszą tenisistkę świata - podsumowała. Dla obu zawodniczek będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie w karierze.

Francuzka dość niespodziewanie zakwalifikowała się do turnieju. Mało tego, że wygrała trzy spotkania, to w czwartek sensacyjnie pokonała Robin Montgomery (180. WTA) 4:6, 6:2, 6:4. Po tym zwycięstwie zapowiadała, że chce iść po więcej. "Informacja o konieczności zagrania ze Świątek musiała mocno ostudzić jej zapał" - napisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Jeśli Polce uda się awansować do kolejnego etapu, to jej rywalką będzie była liderka rankingu Naomi Osaka. Dopiero w finale może trafić na Arynę Sabalenkę, jak i Jelenę Rybakinę, czyli dwie najpoważniejsze obecnie rywalki. Istnieje szansa, że nieco wcześniej przyjdzie jej za to rywalizować z trzecią rakietą świata Coco Gauff.

Mecz Świątek - Jeanjean odbędzie się w poniedziałek 27 maja. Rozpocznie się po zakończeniu starcia na korcie centralnym (Philippe'a Chatriera) pomiędzy Sachią Vickery a Ons Jabeur, które zaplanowano na godz. 12:00. Prawdopodobnie nasza zawodniczka wyjdzie zatem na kort po godzinie 13:30. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na antenie Eurosportu oraz w internecie na platformie Eurosportu Extra w Playerze. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.