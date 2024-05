Zapytaliśmy Hurkacza o jego występ, a on szczerze wypalił: "Niekoniecznie"

Trzy godziny walki na korcie przedzielone ponad godziną przerwy przez deszcz - aż tyle czasu trwał pierwszy tegoroczny występ Huberta Hurkacza na Roland Garros.

Bądźmy uczciwi - cieszymy się ze zwycięstwa, ale nie ze stylu, w jakim ósmy tenisista światowego rankingu je odniósł. 20-letni Japończyk to kwalifikant, dopiero 163. zawodnik rankingu ATP. On nigdy nie wygrał meczu w turnieju wielkoszlemowym. A z Hurkaczem był o seta od sensacyjnego triumfu.

Wystarczyło, że Hurkacz się skupił

Krótko po meczu Hurkacz przyszedł na konferencję prasową. Szybko odpowiedział na pytania grupki reporterów z innych krajów, po czym porozmawiał z trzema dziennikarzami z Polski.

Sport.pl zapytało Huberta, co takiego zrobił przed czwartą partią, że od stanu 1:2 w setach w jego grze nastąpiła znaczna poprawa. I czy wynik dwóch ostatnich setów - 6:0, 6:3 - to efekt tego, że on od tamtego momentu wreszcie poczuł, że gra tak, jak powinien grać od początku.

- Niekoniecznie. Ale powiedzmy, że grałem wtedy wystarczająco dobrze - odpowiedział nam Hurkacz. A co takiego zrobił, że od czwartego seta wreszcie był o klasę jak nie dwie lepszy od Japończyka? - Tak naprawdę skupiłem się jeszcze bardziej. Trochę na taktyce, trochę na tym, co ja muszę zrobić na korcie, żeby to lepiej wyglądało. Dobrze rozpocząłem czwartego seta i później się ułożyło - stwierdził nasz najlepszy tenisista.

Gwiazda PSG i Hurkacz w kontakcie

- Wiedziałem, że wystarczy, że zacznę trochę lepiej grać i wiedziałem, że mój poziom może wzrosnąć. Oraz że gra się tutaj do trzech wygranych setów. Były takie momenty w tym meczu, gdy nie grałem na moim poziomie, ale byłem pozytywnie nastawiony, że ta gra w końcu przyjdzie - tłumaczył Hurkacz.

Huberta zapytaliśmy też, czy wie, że na jego meczu był Kamil Syprzak, czyli gwiazda drużyny Paris Saint Germain piłkarzy ręcznych. - Tak, tak, pisałem z Kamilem. Trzymam też za niego kciuki, jest super osobą, poza tym, że jest fenomenalnym sportowcem - odpowiedział Hurkacz.

"Leciał wyścig Formuły 1, to pooglądaliśmy"

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy z innych polskich redakcji (Polskiego Agencji Prasowej i Interii) Hurkacz mówił między innymi, że już nie pamięta dokładnie, jakich uwag w najtrudniejszych momentach udzielał mu jego trener. Oraz że w deszczowej przerwie oglądał Formułę 1.

- Trener mówi ogólnie, żeby mu [rywalowi] czasami podnosić piłkę na forhend, aby później przejmować inicjatywę. Było trochę tej komunikacji, ale zazwyczaj ona jest prosta - usłyszeliśmy.

- Podczas godziny deszczu trochę się rozciągałem, później znowu była rozgrzewka, a akurat w telewizji leciał wyścig Formuły 1, to pooglądaliśmy. Staraliśmy się być w miarę zrelaksowani, żeby nie trzymać napięcia, tylko jak przyjdzie czas, to wrócić do skupienia i walki - opowiadał Hurkacz.

Hurkacz pewny siebie. "Gra będzie naprawdę fajnie wyglądała"

Do walki na Roland Garros 2024 Hurkacz wróci we wtorek. Wtedy zmierzy się z Brandonem Nakashimą z USA (68 ATP). To będzie kolejny rywal, z którego nasz tenisista nie zna.

- Trochę trudniej jest, gdy grasz z kimś, z kim jeszcze nie grałeś. Wtedy podczas meczu pewne elementy się zmienia i tak naprawdę wtedy patrzy człowiek, co konkretnie działa, co trzeba może zmienić, co przeciwnik robi dobrze, a co ja robię dobrze - mówił Hurkacz.

Co najważniejsze, Hubert jest przekonany, że wie co i jak zmienić, żeby grać w tym turnieju dużo lepiej niż to pokazał w pierwszej rundzie. - Wygrałem mecz, to jest najważniejsze. I jest czas, żeby się przygotować do kolejnego. Tak naprawdę czuję się dobrze na mączce, kilka małych elementów i ta gra będzie naprawdę fajnie wyglądała - zapewniał.

Co zmienił Hurkacz? "Nic"

Fakty są takie, że wygrana z Mochizukim była już 12. zwycięstwem Hurkacza na mączce w tym sezonie. Przy zaledwie trzech przegranych meczach. Nasz tenista w bieżącym roku wygrał swoj pierwszy w karierze turniej ATP na mączce (w Estoril, ranga 250), walczył o ćwierćfinały "tysięczników" w Monte Carlo i Madrycie oraz był w ćwierćfinale w Rzymie, gdzie po drodze rozbił 6:1, 6:3 Rafaela Nadala.

- Co zmieniłeś w przygotowaniach do mączki? - zapytał Hurkacza reporter PAP-u. - Nic - padła szczera odpowiedź. - Każdy dzień, każdy trening, który wykonujemy z teamem, wykonujemy po to, aby cały czas rozwijać moją grę. Lepiej gram na mączce, bo ogólnie się poprawiłem - zakończył Hurkacz.