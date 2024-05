Miała przewagę na 5:0 w trzecim secie. Potem zdarzyło się co niewytłumaczalnego

Marta Kostiuk była bardzo blisko sensacyjnej porażki w pierwszej rundzie Roland Garros. Ukrainka miała spore problemy z Brazylijką Laurą Pigossi, która dostała się do turnieju przez kwalifikacje. W trzecim secie Pigossi mogła już wygrywać 5:0 i grać o zwycięstwo przy serwisie rywalki. Do tego jednak nie doszło, a Kostiuk wygrała sześć gemów z rzędu i awansowała do kolejnej rundy turnieju wielkoszlemowego w Paryżu. "Szalone" - czytamy na portalu X.

