Hubert Hurkacz poznał rywala w drugiej rundzie Roland Garros

Hubert Hurkacz (8. ATP) rozgrywa najlepszy sezon w karierze na mączce. Podczas ATP 1000 w Rzymie dotarł aż do ćwierćfinału, pokonując po drodze m.in. Rafaela Nadala (276. ATP) czy specjalizującego się na tej nawierzchni Argentyńczyka Sebastiana Baeza (20. ATP). W niedzielę nasz tenisista rozpoczął kolejny wielkoszlemowy turniej - Roland Garros. W pierwszej rundzie przyszło mu zmierzyć się z Shintaro Mochizukim, który zagrał w Paryżu po triumfie w kwalifikacjach.

Oto rywal Hurkacza w drugiej rundzie Roland Garros

Choć Japończyk plasuje się dopiero na 163. miejscu w rankingu, to zdołał sprawić Hurkaczowi niemałe problemy. Od razu wygrał pierwszego seta, w którym dwukrotnie przełamał Polaka. Nie pomogło aż siedem asów serwisowych, z których znany jest nasz tenisista. W drugiej partii Hubert Hurkacz prezentował się już zdecydowanie pewniej, co przełożyło się na zwycięstwo 6:3.

Japończyk nie miał jednak zamiaru odpuszczać. Wygrał trzeciego seta takim samym wynikiem, przy czym nie przegrał ani jednego gema przy własnym podaniu. To sprawiło, że Polak znalazł się pod ścianą. Mimo to do końca zachował zimną krew. Doprowadził do wyrównania, zwyciężając czwartą partię do zera, a ostatniego seta 6:3.

Nie przeszkodził mu nawet fakt, że kiedy w piątej odsłonie wygrywał 5:3, nagle nad Paryżem pojawiły się czarne chmury zwieńczone ulewą. Spotkanie zostało przerwane, jednak po jego wznowieniu Hurkacz dokończył dzieła. Ostatecznie triumfował 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3 i awansował do drugiej rundy Roland Garros.

Na etapie 1/32 finału jego rywalem będzie Brandon Nakashima - 22-letni Amerykanin, który plasuje się na 68. miejscu w rankingu ATP. Nakashima na inaugurację paryskiego Wielkiego Szlema pokonał swojego rodaka Nicolasa Moreno De Alborana (140. ATP) 6:1, 6(6):7, 6:3, 6:2. Hurkacz i jego najbliższy przeciwnik nie mieli jeszcze okazji zmierzyć się ze sobą w oficjalnym meczu.

Na ten moment wiemy, że starcie Hubert Hurkacz - Brandon Nakashima odbędzie się w środę 29 maja. Godzina meczu Polaka w drugiej rundzie Roland Garros nie została jeszcze podana.