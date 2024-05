Znamy potencjalną rywalkę Świątek! Hit nad hity na Roland Garros

Naomi Osaka (134. WTA) w tym roku wróciła do tenisa po dłuższej przerwie. Do tej pory Japonce poszło najlepiej na turnieju WTA w Katarze, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Tam przegrała po bardzo emocjonującym meczu z Karoliną Pliskovą (6:7, 6:7).

Osaka nie miała litości. Bronzetti nawiązała walkę dopiero w drugim secie

Na wielkoszlemowym Australian Open nie miała jednak szczęścia. Tam odpadła już w pierwszej rundzie po meczu z Caroline Garcią (4:6, 6:7), choć przecież w przeszłości dwukrotnie wygrywała te rozgrywki. Dzisiaj wracała do Roland Garros po dwuletniej przerwie i na start mierzyła się z Lucią Bronzetti (67. WTA).

Włoszka została całkowicie rozbita w pierwszym secie. Rywalizacja w nim - jeśli można tak to w ogóle nazwać - nie trwała nawet pół godziny. Osaka przegrała tylko jednego gema.

Bronzetti rozpoczęła grać tak naprawdę dopiero w drugim secie. Japonka trochę spuściła z tonu i Włoszka w końcu przestała być jedynie tłem. Spotkanie nagle stało się bardzo wyrównane. Wydawało się, że przy wyniku 3:3 Osace uda się przełamać rywalkę, ale tym razem nie było już tak łatwo. Bronzetti dała radę wybronić dwa break-pointy i wygrać gema! Nawet szybka porażka w kolejnym jej nie podłamała. Przy wyniku 5:4 przełamała Osakę, choć ta jeszcze dała radę wybronić pierwszą piłkę setową.

Osaka kolejny raz gromiła Bronzetti. Nagle Włoszka wróciła. Z kim zagra Świątek?

W trzecim secie Bronzetti kolejny raz zniknęła z meczu. Nie było to wprawdzie tak jednostronne widowisko jak na początku spotkania, ale Osaka i tak wygrywała gem za gemem. Od razu udało jej się przełamać Włoszkę, która nie potrafiła znaleźć żadnego sposobu na zdecydowanie lepiej dysponowaną rywalkę. Pierwszego gema wygrała dopiero pod sam koniec seta, czym zmniejszyła stratę z 0:4 do 1:4.

Wtedy kibice Bronzetti mogli poczuć przypływ nadziei. Włoszce wróciły siły do gry, a Osaka zaczęła popełniać błędy. Japonka dała się przełamać i nagle z 0:4 zrobiło się 3:4. Było widać, że nie daje sobie rady z takim przebiegiem trzeciego seta. Bronzetti wykorzystała tę niespodziewaną słabość rywalki i kolejny raz ją przełamała, a po chwili... wyszła na prowadzenie 5:4. I - ku uciesze widowni - było o krok od sensacji!

Osaka miała chwilę przerwy na przemyślenie tego, co się dzieje. Na decydującego gema wróciła odmieniona i dała radę doprowadzić do remisu 5:5. Nagle to Bronzetti znalazła się pod presją, z czym nie umiała sobie poradzić, więc Japonka odzyskała prowadzenie. Tego już nie odpuściła i ostatecznie wygrała trzeciego seta 7:5!

Zwycięstwo Osaki oznacza, że będzie ona rywalką Igi Świątek w 2. rundzie. Oczywiście pod warunkiem, że polska tenisistka pokona Leolię Jeanjean. Jeżeli tak się stanie, to z Japonką zagra po raz trzeci w karierze. Dotychczas raz wygrała i raz przegrała. Ich ostatnie spotkanie zakończyło się wygraną Igi Świątek 6:4. 6:0.