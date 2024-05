Zaczęło się sensacyjnie! Trzy sety w meczu półfinalistki Australian Open

Tomljanović na początku 2023 roku osiągnęła historyczne dla siebie 32. miejsce w rankingu WTA, ale w kolejnych miesiącach zmagała się z kontuzjami, które uniemożliwiały jej grę. Teraz zajmuje dopiero 202. pozycję i walczy o powrót do czołówki.

Tomljanović nastraszyła Jastremską. Ukrainka wygrywa mimo problemów

Dajana Jastremska (32. WTA) na pierwszym w tym roku turnieju wielkoszlemowym pokazała już klasę. Ukrainka w Australian Open osiągnęła półfinał, w którym odpadła po meczu z Qinwen Zheng. W niedzielnym pojedynku z Tomljanović była faworytką. W przeszłości już ją zresztą pokonywała. Wygrała dotychczas wszystkie trzy mecze z Australijką. Od ich ostatniego starcia minęło jednak już pięć lat.

Mecz od początku był wyrównany, ale Tomljanović pokazała wielką determinację. Wygrała oba gemy serwisowe, choć Ukrainka była naprawdę blisko doprowadzenia do przełamania. To jednak Jastremska przegrała gem serwisowy przy wyniku 2:2, a chwilę później Tomljanović wygrała "do zera". Ukrainka dała radę jeszcze zwyciężyć kolejnego gema po długiej wymianie, ale w kolejnych dwóch Tomljanović była już lepsza i ostatecznie wygrała 6:3.

Jastremska nie zamierzała jednak odpuszczać. Walka w drugim secie długo nie toczyła się po jej myśli, ale w końcu przy wyniku 3:3 udało jej się przełamać rywalkę. Wtedy już poszło. Wygrała kolejne dwa gemy i mieliśmy remis w setach.

Decydujący set rozpoczął się od wygranego gema serwisowego Jastremskiej. Następnie udało jej się przełamać Tomljanović po pasjonującej wymianie. Australijka trzykrotnie broniła break-pointa! W końcu musiała jednak skapitulować. Ukrainka wykorzystała okazję i po chwili wygrała trzeciego gema. Dopiero wtedy Tomljanović udało się zwyciężyć pierwszego gema w tym secie. Było już jednak za późno. Strata do odrobienia okazała się zbyt duża i Dajana Jastremska wygrała 6:3.

W kolejnej rundzie Dajana Jastremska zagra przeciwko Chince Yafan Wang (68. WTA).