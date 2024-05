Sabalenka wieszczy powrót zapomnianej gwiazdy tenisa. "Jestem pewna"

Dwa miesiące temu Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie z czterech lat do dziewięciu miesięcy skrócił Simonie Halep (1139. WTA) karę dyskwalifikacji za zażycie niedozwolonej substanacji - roksadustatu. Od tamtego czasu Rumunka rozegrała zaledwie dwa mecze - przegrała w pierwszej rundzie w Miami z Paulą Badosą (126. WTA) 6:1, 4:6, 3:6 oraz w pierwszej rundzie Challengera w Paryżu z McCartney Kessler (123. WTA). Halep wygrała pierwszego seta 7:5, ale skreczowała w drugim przy wyniku 2:3.

Aryna Sabalenka wspiera Simonę Halep. Wyraziła pewność

Powrót byłej liderki rankingu WTA jest daleki od wymarzonego, ale na pewno nie może narzekać na brak wsparcia ze strony kibiców czy nawet koleżanek po fachu. Ostatnio Simonę Halep ciepłymi słowami obdarzyła Aryna Sabalenka (2. WTA).

- Życzę jej wszystkiego, co najlepsze i żeby pozostała silna. Jestem pewna, że wróci tak szybko, jak to możliwe - przekazała Białorusinka cytowana przez rumuński serwis Antena Sport.

Przed tygodniem Simona Halep miała wystąpić w turnieju WTA 250 w Rabacie. Z zawodów w Maroku jednak zrezygnowała z powodu problemów zdrowotnych. W sobotnim finale w Rabacie Peyton Stearns (81. WTA) wygrała 6:2, 6:1 z Mayar Sherif (66. WTA).

Halep nie zagra w Roland Garros, a rumuński oddział Eurosportu podał, że Simona Halep niemal na pewno nie wystąpi w igrzyskach olimpijskich w Paryżu i zrobi sobie około dwumiesięczną przerwę od gry, żeby do końca uporać się z kontuzją kolana. Z tego też powodu przegapi najprawdopodobniej Wimbledon.

Co zaś tyczy się Aryny Sabalenki, to Białorusinka wystąpi w Roland Garros, gdzie w pierwszej rundzie zmierzy się z Eriką Andriejewą (101. WTA). To spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek 27 maja.