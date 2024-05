Roland Garros 2024. O której gra Hurkacz? Gdzie oglądać pierwszy mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz (8. ATP) po wygranym turnieju w Estorilu nie był w stanie podtrzymać świetnej formy. Dość szybko poległ w Monte Carlo z Casperem Ruudem (7. ATP), następnie przegrał w IV rundzie ATP w Madrycie z Taylorem Fritzem (12. ATP), a w ubiegłym tygodniu został wyeliminowany w ćwierćfinale zawodów w Rzymie przez Tommy'ego Paula (14. ATP). Teraz będzie miał okazję, by pokazać się z dużo lepszej strony na kortach w Paryżu.

Roland Garros 2024. Kiedy gra Hubert Hurkacz?

Hurkacz rozpoczyna właśnie rywalizację w Roland Garros. Nie ma jednak z nim dobrych wspomnień, gdyż najlepszy występ zanotował w 2022 roku, gdy doszedł zaledwie do IV rundy. Przed rokiem zmagania ukończył etap wcześniej, a jego pogromcą sensacyjnie okazał się Peruwiańczyk Juan Pablo Varillas.

Tym razem rywalem naszego zawodnika w pierwszej rundzie będzie Shintaro Mochizuki (162. ATP). "Los okazał się łaskawy" - napisał Filip Modrzjewski ze Sport.pl. 20-latek bardzo dobrze spisał się w kwalifikacjach i po pokonaniu trzech przeciwników ostatecznie wywalczył sobie promocję na turniej. Będzie to dla niego debiut na paryskich kortach, gdyż wcześniej miał okazję jedynie wystąpić w wielkoszlemowych Wimbledonie oraz Australian Open.

Jeśli Polak będzie w takiej formie, jak w ostatnim starciu z Rafaelem Nadalem, to nie ma żadnych wątpliwości, że powinien łatwo zwyciężyć to spotkanie. Oczywiście, kluczowy będzie jego serwis, ale musi również utrzymać wysoką koncentrację przy podaniu rywala. W przypadku, gdy uda mu się awansować do kolejnej rundy, zmierzy się z wygranym starcia Moreno de Alboran - Nakashima.

Spotkanie Hurkacz - Mochizuki odbędzie się w niedzielę 26 maja. Rozpocznie się ok. godz. 13:00 (po zakończeniu starcia Bouzkova - Kudermetova). Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Eurosportu oraz w internecie na platformie Eurosportu Extra w Playerze. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.