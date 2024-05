Oto brutalna prawda o Idze Świątek. Te słowa mówią wszystko [WIDEO]

Madison Keys (16. WTA) nie ma ostatnio najlepszych wspomnień z gry przeciwko Idze Świątek (1. WTA). Jej ostatnie dwie porażki, to właśnie mecze z Polką w półfinale w Madrycie i ćwierćfinale w Rzymie. W obu tych spotkaniach padł taki sam wynik - 6:1, 6:3 dla Świątek. Z kolei dotychczasowy bilans w spotkaniach między tymi paniami, to cztery wygrane Świątek i jedno zwycięstwo Keys.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Madison Keys powiedziała, jak to jest grać przeciwko Idze Świątek

W piątek na konferencji prasowej Keys usłyszała następujące pytanie. - Jak to jest grać przeciwko Idze Świątek na mączce? - zapytał jeden z dziennikarzy. Odpowiedź Amerykanki była natychmiastowa.

- Do bani. Tak... Do bani. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo dobra. Porusza się bardzo dobrze po korcie ziemnym. Potrafi w kółko resetować się po każdym punkcie, więc tak naprawdę nigdy nie możesz przejąć inicjatywy. Wtedy starasz się zrobić coś z niczego. Ona wykonuje po prostu dobrą pracę na korcie i ciągle wywiera na tobie presję - tłumaczyła Keys.

Chociaż w ostatnich dwóch meczach z Igą Świątek Madison Keys nie miała większych szans, to trzeba podkreślić, że Amerykanka znajduje się ostatnio w bardzo dobrej formie. Potwierdza to podczas trwającego turnieju WTA 500 w Strasbourgu, gdzie jest już w finale. W nim zmierzy się ze swoją rodaczką Danielle Collins (12. WTA). To spotkanie zostanie rozegrane w sobotę o 15:00.

Po turnieju w Strasbourgu Madison Keys wystąpi w Roland Garros. W pierwszej rundzie zagra z Meksykanką Renatą Zarazuą (102. WTA). Z kolei Iga Świątek zagra z Francuzką Leolią Jeanjean (143. WTA).