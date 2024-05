Oto największa różnica w grze Świątek i Sabalenki. Brutalne słowa

W niedzielę rusza drugi tegoroczny turniej wielkoszlemowy Roland Garros. Główną faworytką wśród kobiet jest oczywiście Iga Świątek, która powalczy o swój czwarty triumf w Paryżu, a trzeci z rzędu. Według ekspertów jej główną i być może jedyną przeciwniczką będzie Aryna Sabalenka, z którą mierzyła się w dwóch ostatnich finałach imprez rangi WTA 1000.

To największa różnica w grze Świątek i Sabalenki. "Nie ma nawet 5 proc."

W Madrycie starcie było bardzo wyrównane. Białorusinka miała piłki meczowe w trzecim secie, ale Polka zdołała triumfować po blisko trzech godzinach gry. Był to jej pierwszy triumf w stolicy Hiszpanii. Następnie odbył się turniej na Foro Italico w Rzymie. Tam Świątek już bez większych problemów wygrała 6:2, 6:3.

Jednym z gości tenisowego programu na kanale Meczyki.pl zapowiadającego Roland Garros był ekspert i komentator Eurosportu Lech Sidor, który zwrócił uwagę na największą różnicę między obiema zawodniczkami. Skupił się głównie na brakach Sabalenki na korcie ziemnym. - Nie widzę u niej jednej rzeczy. Ona się nie umie ślizgać. Jeżeli chcesz wygrać ze Świątek, musisz się ślizgać. Zobaczcie, ile jest piłek, gdy Sabalenka przebiega w poprzek kortu, śledząc piłkę wzrokiem. A gdzie jest ślizg do slajsa jedną ręką? - zastanawia się Sidor.

- To już nawet Iga, która nie do końca potrafi się klasycznie ślizgać prawą nogą do slajsa, jest tak sprawna, że robi to lewą. Sabalenka tej sztuki w ogóle nie opanowała. Nie ma nawet 5 proc. Ona powinna wykupić jakieś lekcje u Igi uczenia się tego - podkreślił.

W pierwszej rundzie Roland Garros 2024 Iga Świątek zmierzy się z Leolią Jeanjean (143. WTA), która przeszła przez kwalifikacje. Natomiast Arynę Sabalenkę czeka starcie z Eriką Andriejewą (101. WTA). Turniej główny rusza w niedzielę 26 maja.