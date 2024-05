Świątek musi uważać! Pegula ogłosiła już teraz. Oto największe zagrożenie w Paryżu

- Jest silniejsza. Ma mocniejszy top spin, jest mocniejsza fizycznie, a przy tym świetnie porusza się po korcie. Nie potrzebuje wiele czasu, by odpowiednio ustawić się do uderzenia i trafić piłkę w idealnym punkcie. Kiedy jest w najwyższej formie, potrafi zdobywać punkty seriami. To wszystko sprawia, że na mączce jest wyjątkowa - powiedziała Jessica Pegula (5. WTA) o Idzie Świątek (1. WTA) w rozmowie z NBC Sports.

Amerykanka nie zdążyła wykurować się po ostatnim urazie i z tego powodu nie zagra w Paryżu. Z tego też powodu będzie mogła z boku komentować i analizować wydarzenia, które wydarzą się w najbliższych dniach w trakcie drugiego tegorocznego turnieju wielkoszlemowego.

Jessica Pegula wskazała zagrożenie dla Igi Świątek. "Może tego dokonać"

Także w rozmowie z NBC Sports Pegula została zapytana o to, która tenisistka może w Roland Garros zdetronizować Igę Świątek. Polka wygrywała dwa ostatnie turnieje na tych kortach, a do tego ostatnio triumfowała na mączce w Madrycie i Rzymie.

- Myślę, że jeśli będzie zdrowa, to Jelena Rybakina (4. WTA) może to zrobić. Właściwie nie sądzę, żeby kiedykolwiek z nią przegrała. Nie wiem, czy dużo ze sobą grały, szczególnie na mączce. Ale myślę, że taka dziewczyna, jak ona, może tego dokonać - stwierdziła Pegula.

Świątek z Rybakiną grały ze sześciokrotnie. Dwa z tych meczów wygrała Polka, a cztery Kazaszka. Na mączce mierzyły się dwukrotnie - przed rokiem Świątek skreczowała w trzecim secie w ćwierćfinale w Rzymie. W tym roku przegrała w półfinale w Stuttgarcie 3:6, 6:4, 3:6.

Pegula wskazała także dwie inne zawodniczki, które mogą być zagrożeniem dla Świątek - to Coco Gauff (3. WTA) i Aryna Sabalenka (2. WTA). - Coco jest dobra na mączce. Może to zrobić, jeśli będzie grała dobrze i złapie Igę w gorszy dzień, sprawiając jej problemy. Będzie o to trudno na tych kortach, bo ona czuje się bardzo komfortowo na mączce.

- Myślę, że Aryna i Jelena to zawodniczki, które mogą ją [Świątek - przy. red.] pokonać. Dalej jednak uważam, że Świątek jest główną faworytką w tym turnieju - podkreśliła na koniec Pegula.

Roland Garros będzie rozgrywany w dniach 26 maja - 9 czerwca. Iga Świątek pierwszy mecz na paryskich kortach rozegra przeciwko kwalifikantce Leolii Jeanjean (143. WTA). To spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek 27 maja.