Trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa przekazała fatalne wieści przed Rolandem Garrosem

Amerykanka Taylor Townsend (75. WTA) nie może być zadowolona z tego sezonu. W żadnych z turniejów (wystartowała w dziesięciu) nie awansowała do finału. Trzy razy doszła do 1/8 finału turniejów w Adelaide, Austin i Charleston. Na tym etapie w tych imprezach przegrała kolejno z Ukrainką Martą Kostjuk (20. WTA) 3:6, 6:2, 4:6, Chinką Yue Yuan (36. WTA) 3:6, 6:7(7) i Białorusinką Victorią Azarenką (21. WTA) 7(5):6, 3:6, 4:6. Obecnie ma serię czterech porażek z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Taylor Townsend nie zagra w Rolandzie Garrosie

Taylor Townsend swój ostatni mecz rozegrała 19 maja na turnieju w Maroko przeciwko Rosjance Kamilli Rachimowej (105. WTA), ale musiała go zakończyć już po 14 minutach. Powodem były problemy zdrowotne. Niedawno Amerykanka zgłosiła się do prestiżowego turnieju wielkoszlemowego - Rolanda Garrosa. Teraz 28-latka podjęła decyzję, że jednak nie przystąpi do tej imprezy. O powodach poinformowała na Instagramie.

- To jest do bani - rozpoczęła swój wpis. Przykro mi zakomunikować, że muszę się wycofać z turnieju Rolanda Garrossa. Skręciłam staw skokowy podczas meczu w rozgrywanego w Rabacie. W ciągu ostatniego tygodnia mocno pracowałam, żeby wyleczyć uraz, ale nie będę gotowa na rywalizację [w Rolandzie Garrosie - przyp.red] - przekazała Townsend. Do wpisu dodała kilka zdjęć z momentu doznania feralnej kontuzji. Na jej twarzy widać grymas.

Taylor Townsend to finalistka US Open 2022 i French Open 2023 w grze podwójnej kobiet, a także mistrzyni Australian Open 2012, Wimbledonu 2012 i US Open 2012 w deblu dziewcząt oraz Australian Open 2012 w singlu dziewcząt. W tym sezonie ma bilans: 11 porażek i 12 zwycięstw. Amerykanka w marcu br. wygrała z Magdą Linette w I rundzie WTA 1000 w Indian Wells. Wówczas triumfowała 6:3, 6:7 (3), 1:6.