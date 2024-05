Co za słowa. Jessica Pegula powiedziała, co myśli o Idze Świątek

Jessica Pegula to jedna z największych rywalek Igi Świątek. Ostatni raz obie zawodniczki zagrały ze sobą w finale turnieju WTA Finals w Cancun, gdzie Polka rozbiła Amerykankę, wygrywając 6:1, 6:0. W najbliższym czasie na pewno nie dojdzie jednak do kolejnego takiego spotkania.

A na pewno nie na rozpoczynającym się w niedzielę Rolandzie Garrosie. W czwartek Pegula poinformowała, że wycofała się z wielkoszlemowego turnieju z powodu niedawnych kontuzji. "Dopiero wracam do normalnych treningów. Od tygodni nie miałam żadnych problemów. Gdybym miała od pięciu do siedmiu dni więcej na przygotowanie, zagrałabym w Paryżu" - poinformowała Pegula.

"Na pewno wrócę do gry na kortach trawiastych i resztę lata, a także będę mogła normalnie trenować przez resztę sezonu" - dodała Amerykanka, która ostatni raz pojawiła się na korcie 13 kwietnia w meczu USA - Belgia w Billie Jean King Cup.

Pegula nie zagra na paryskich kortach, ale w rozmowie z amerykańską stacją NBC Sports wskazała swoją faworytkę do zwycięstwa. Amerykanka postawiła na Świątek, jednocześnie odpowiadając na pytania, dlaczego Polka jest tak wyjątkowa na kortach ziemnych.

"Świątek jest wyjątkowa"

- Grałyśmy ze sobą wiele razy i na mączce, i na kortach twardych. Trzeba jednak przyznać, że jest najlepsza na mączce, bo tak ukierunkowała swoją grę. Jest bardzo podobna do swojego idola, Rafy Nadala - powiedziała Pegula.

- Ma bardzo mocne uderzenie topspinowe, jest bardzo mocna fizycznie. Świątek potrafi bardzo szybko odwracać punkty i przechodzić z obrony do ataku. I nie chodzi tylko o to, że dobrze się broni. Można zagonić ją do narożnika, a ona jednym uderzeniem potrafi zmienić przebieg punktu. To jest wyjątkowe, a na mączce ma więcej czasu, by to zrobić. Szczerze mówiąc, Świątek gra bardziej jak mężczyźni - dodała.

- Jest silniejsza. Ma mocniejszy top spin, jest mocniejsza fizycznie, a przy tym świetnie porusza się po korcie. Nie potrzebuje wiele czasu, by odpowiednio ustawić się do uderzenia i trafić piłkę w idealnym punkcie. Kiedy jest w najwyższej formie, potrafi zdobywać punkty seriami. To wszystko sprawia, że na mączce jest wyjątkowa - podsumowała Amerykanka.

Świątek już trzykrotnie w karierze wygrywała Rolanda Garrosa. Było to w 2020 r., 2022 r. oraz 2023 r. W tym roku Polka będzie wielką faworytką. Zwłaszcza po tym, jak wygrała prestiżowe turnieje WTA 1000 w Madrycie i Rzymie, które również rozgrywane były na mączce.