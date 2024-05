Oto "czarny koń" Rolanda Garrosa. Genialna forma potwierdzona. Przemiana roku!

Danielle Collins się nie zatrzymuje. Wygrała 6:1, 6:3 z Clarie Burel i awansowała do półfinału WTA 500 w Strasburgu. Jest jedną z kandydatek do triumfu w imprezie. Ale nie tylko tam może sprawić sensację. Wyrasta bowiem na "czarnego konia" tego sezonu i niewykluczone, że namiesza też w Rolandzie Garrosie. W ostatnich tygodniach przeszła zaskakującą przemianę i notuje świetne statystyki. "Liczby mówią same za siebie" - pisało WTA.

