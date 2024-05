Ona ma 39 lat, on 30. "Po Roland Garros miał jeden dzień wolny, a mimo to przyjechał do mnie"

Victor Cornea to zdobywca 12 tytułów ATP Challenger w grze podwójnej. Rumuński tenisista zajmuje obecnie dopiero 67. miejsce w deblowym rankingu ATP. Według informacji przekazanych przez portal sportsport.ba wynika, że Cornea w czasie swojej sportowej kariery zarobił dotychczas 220 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi ponad 867 tysięcy złotych. Ostatnio głośniej niż o jego wyczynach sportowych, mówi się o jego życiu prywatnym.

Ona jest starsza, a on młodszy. Dzieli ich dziewięć lat

Kilka lat temu tenisista rozwiódł się ze swoją żoną, z którą ma dwie córki i związał się z rumuńską piosenkarką Andreą Balan. Co ciekawe, kobieta ma syna z poprzedniego związku. Dodajmy, że wokalista jest starsza o dziewięć lat od tenisisty. Ona obecnie ma 39 lat, a on 30. Zakochani poznali się w mediach społecznościowych, o czym wokalista opowiedziała w jednym z wywiadów. Później zaczęli się spotykać. W podcaście "Simple Things" ujawniła, czy odczuwa różnicę wieku w codziennej relacji.

- Podczas zeszłorocznego Roland Garros wystąpiłam w telewizji i powiedziałam kilka słów o duchowości, a on obejrzał transmisję i usłyszał moją wypowiedź. On podziela moje zdanie w tej kwestii. Mimo że ma zaledwie 30 lat, to jest bardzo dojrzały, bo sport i mecze czynią go dojrzałym. Wielu twierdzi, że jest między nami duża różnica, ponieważ on jest o dziewięć lat młodszy, ale nie zapominajmy, że jest sportowcem - powiedziała Balan w podcaście "Simple Things" cytowana przez sportsport.ba i dodała, że jest bardzo dojrzały jak na swój wiek.

Czym ujął ją Cornea?

W dalszej wypowiedzi Andrea Balan zdradziła, czym ujął ją Victor Cornea. - Mimo dużej różnicy wieku połączyła nas pasja do tego samego sportu oraz ambicja. Nadajemy na tych samych falach. Po obejrzeniu mojego występu w telewizji zaczął mnie komplementować na Instagramie. (...) Po tym, jak podziękowałem mu za komplement, zaczęliśmy znowu pisać i tak to się wszystko zaczęło. Po Rolandzie Garrosie miał tylko jeden dzień wolny, a mimo to przyjechał do mnie do Rumunii - wyznała.

Rumuńska wokalista wspiera swojego ukochanego podczas turniejów. Jak twierdzi, jej obecność na meczach dodaje mu "dodatkowej siły i motywacji". Na spotkania wchodzi oddzielnym wejściem niż kibice ze względu na akredytację. Nieraz podaje się za trenerkę, fizjoterapeutkę czy też "Panią Corneę".

- Na plakietce, którą pokazuję w celu potwierdzenia swojej tożsamości, przedstawiam się, jak chcę. Czasami widnieje na niej jako trener, fizjoterapeuta, dość, a także zdarza mi się udawać jego żonę, panią Corneę - przyznała i dodała: - Podczas serwowania często zdarza się, że najpierw spojrzy na mnie, a dopiero potem odbije piłkę. To dodaje mu dodatkowej siły i motywacji - zdradziła Rumunka.

Andreea Balan zyskała ogromną sławę w 1998 roku, kiedy rozpoczęła karierę wokalną wraz z Andreeą Antonescu w zespole Andre. W 2001 roku zespół otrzymał cztery platynowe płyty i jedną złotą płytę za sprzedaż 1,5 mln egzemplarzy albumu "Am sa-mi fac de cao".