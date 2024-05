Kiedy gra Iga Świątek na Roland Garros? Nieoficjalnie: Oto data pierwszego meczu Polki

Cztery - już tyle tytułów w tym toku zgarnęła Iga Świątek. A przecież mamy dopiero maj! Liderka światowego rankingu triumfowała kolejno w w Dosze, Indian Wells, Madrycie oraz w Rzymie. Szczególnie imponujące zwycięstwa odnosiła w finałach dwóch ostatnich turniejów, gdzie dwukrotnie pokonała Arynę Sabalenkę. Teraz przed Świątek ukochany Roland Garros, którego zwyciężała już trzykrotnie.

Ekspert przemówił ws. meczu Świątek. Wtedy zagra pierwszy mecz na Roland Garros

W czwartek odbyło się losowanie drabinki, po którym wiemy już, na jakie potencjalnie rywalki Polka może trafić w poszczególnych etapach zawodów. Rozstawiona z "jedynką" Świątek najpierw zagra przeciwko jednej z kwalifikantek, której nazwisko nie jest jeszcze znane. Za to w drugiej rundzie od razu możemy być świadkami hitu.

"Spotkanie Świątek - Osaka, liderki i byłej liderki kobiecego tenisa, na pewno elektryzowałoby kibiców z uwagi na dokonania obu tenisistek i wzajemne dobre relacje między zawodniczkami. Pamiętajmy jednak, że Japonka niespecjalnie dobrze radzi sobie na kortach ziemnych - na Roland Garros nigdy nie przeszła trzeciej rundy. Polka byłaby obecnie faworytką w starciu z Osaką w każdych warunkach, a zwłaszcza na mączce." - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Na ten moment nie znamy jeszcze konkretnej daty i godziny pierwszego starcia Igi Świątek na Roland Garros. W tym temacie ostatnio wypowiedział się Dawid Celt, który nieoficjalnie powiedział, kiedy 22-latka pojawi się na korcie w Paryżu. - Nie jest to oficjalna informacja, ale słyszałem, że ten mecz ma być w poniedziałek - powiedział wprost w podcascie Break Point, mając na myśli najbliższy poniedziałek 27 maja.

- Niedziela to jest rozbiegówka, żeby zarobić trochę pieniążków. Jest stricte komercyjna, rozgrywane są mecze z dwóch połówek drabinki, prawdziwa mieszanka - dodał. Następnie wspólnie z prowadzącym programu Celt przeanalizował, że inauguracyjne starcie Świątek na Roland Garros powinno odbyć się w sesji dziennej. - Pewnie będzie to mecz sesji dziennej. Może drugi, trzeci. Nie chcę strzelać. Ale z tego, co słyszałem, będzie to poniedziałek - zakończył.

Świątek triumfowała na paryskich kortach w 2020, 2022 i 2023 roku. Ostatnio jest w znakomitej formie, choć na początku roku niezbyt dobrze poszło jej na Australian Open. - Kiedy przegrałam w tym roku na Australian Open, wcześniej niż oczekiwali tego ludzie, to byłam w stanie zaakceptować, że są pewne sfery w moim tenisie, które muszę poprawić. Oczywiście nie było łatwo i przez dwa tygodnie pracy w Warszawie, musiałam odkopać się z tych negatywnych myśli i dialogu - mówiła ostatnio. Jak widać, błyskawicznie wróciła do formy.