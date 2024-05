Wyszło na jaw, co zrobiła "gangsterka". Skandal przed meczem z Igą Świątek

2022 r. był wybitny w wykonaniu Igi Świątek. Polka wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe, triumfując na kortach w Paryżu i Nowym Jorku. Świątek wygrała też turnieje w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie oraz San Diego.

Świątek, która zaczynała rok jako 9. zawodniczka rankingu WTA, zaliczyła niebywałą serię aż 37 zwycięstw z rzędu. Dzięki niej awansowała na pozycję liderki światowego rankingu, którą - z krótką przerwą - zajmuje aż do dzisiaj.

Tamten rok Świątek kończyła meczami United Cup, rozgrywanego w Australii. Polki grały wtedy z Kazachstanem, a 31 grudnia Świątek rozegrała mecz z Juliją Putincewą. Polka wygrała spokojnie i pewnie 6:1, 6:3. Jak się okazało, miała jednak nieco ułatwione zadanie.

W programie "Break Point" na Youtubie Dawid Celt, kapitan polskiej kadry, opowiedział anegdotę dotyczącą Putincewej. Jak się okazało, "gangsterka" porządnie zabalowała przed spotkaniem z naszą najlepszą zawodniczką.

Putincewa zabalowała. Skandal przed meczem ze Świątek

Dlaczego "gangsterka"? Przed dwoma laty Putincewa sama nazwała się w ten sposób, nawiązując do nieczystych gierek, do jakich ucieka się na korcie, by osiągnąć założone cele. Przez to urodzona w Moskwie zawodniczka jest nielubiana przez dużą część środowiska tenisowego oraz kibiców.

- Dzień przed naszym meczem z Kazachstanem, a wiadomo było, że Iga gra z Putincewą, Kazaszka była gdzieś na imprezie, wracała w okularach i przechadzała się w nich po kortach - rozpoczął swoje wspominki Celt.

- Spytaliśmy się jej, czy rzeczywiście była na imprezie. Odpowiedziała: "A co to za różnica, czy ja dostanę "rowera" czy "pół rowera". Przecież wiadomo, że i tak nie wygram" - dodał. "Rower", o którym wspomniał Celt to potoczna nazwa wyniku 6:0, 6:0.

- Ona jest specyficzna, ale poza kortem można z nią porozmawiać. Na pewno jest "jakaś". Niektórzy ją lubią, niektórzy jej nienawidzą. Ja akurat poza kortem nie miałem z nią złych skojarzeń, chociaż na korcie robi wszystko, by osiągnąć swoje cele - podsumował Celt.

Już w niedzielę rozpocznie się wielkoszlemowy Roland Garros, na którym Świątek będzie broniła mistrzowskiego tytułu. Pierwszą rywalką naszej zawodniczki będzie tenisistka, która przejdzie kwalifikacje.